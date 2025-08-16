Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska als neuen Impuls für die Beendigung des Krieges in der Ukraine bezeichnet.

„Die in Alaska geführten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, haben den Bemühungen um ein Ende des Russland-Ukraine-Krieges neuen Schwung verliehen“, erklärte Erdoğan am Samstag auf der Plattform X.