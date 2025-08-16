Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska als neuen Impuls für die Beendigung des Krieges in der Ukraine bezeichnet.
„Die in Alaska geführten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, haben den Bemühungen um ein Ende des Russland-Ukraine-Krieges neuen Schwung verliehen“, erklärte Erdoğan am Samstag auf der Plattform X.
Er hoffe, dass ein neuer Prozess mit der Beteiligung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Grundlage für einen dauerhaften Frieden schaffen werde. Türkiye sei bereit, in jeder Hinsicht einen Beitrag zur Friedensfindung zu leisten, so Erdoğan weiter.