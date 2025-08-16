TÜRKİYE
Erdoğan: Treffen zwischen Putin und Trump gibt neuen Schwung
Präsident Erdoğan sieht im Gipfel von Donald Trump und Wladimir Putin neuen Schwung für die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges. Er äußerte die Hoffnung, dass ein Prozess mit Wolodymyr Selenskyj den Weg zu dauerhaftem Frieden ebnen könne.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan / Foto: AA
16. August 2025

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska als neuen Impuls für die Beendigung des Krieges in der Ukraine bezeichnet.

„Die in Alaska geführten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, haben den Bemühungen um ein Ende des Russland-Ukraine-Krieges neuen Schwung verliehen“, erklärte Erdoğan am Samstag auf der Plattform X.

Er hoffe, dass ein neuer Prozess mit der Beteiligung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Grundlage für einen dauerhaften Frieden schaffen werde. Türkiye sei bereit, in jeder Hinsicht einen Beitrag zur Friedensfindung zu leisten, so Erdoğan weiter.

QUELLE:TRT Deutsch
