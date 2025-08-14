WELT
US-Regierung setzt einige Sanktionen für Trump-Putin-Treffen aus
Durch die Sanktionen gegen Russland hätte es für Mitglieder von Wladimir Putins Delegation schwierig werden können, nach Alaska zu reisen. Einige Maßnahmen werden nun für eine Woche pausiert.
Foto: Soeren Stache/dpa
14. August 2025

Die US-Regierung setzt einige Russland-Sanktionen teilweise aus, damit das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska am Freitag stattfinden kann. Die Pause gilt bis zum 20. August, wie das US-Finanzministerium mitteilte. 

Die US-Regierung hatte in den vergangenen Jahren Behörden und Unternehmen aus Russland mit Sanktionen belegt. Ein zentraler Grund war der Ukraine-Krieg. Das könnte den Betroffenen die Reise nach Alaska erschweren. Das Finanzministerium stellte zugleich klar, dass kein blockiertes Eigentum freigegeben werde - und die Aussetzung ausdrücklich nur für Aktivitäten rund um das Treffen in Alaska gelte. Namen wurden in der Mitteilung des Finanzministeriums nicht genannt.

