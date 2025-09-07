Der frühere Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Jakob Perry, ist in Deutschland ins Visier der Ermittler geraten. Er soll in ein Komplott verwickelt gewesen sein, bei dem die Kinder der deutschen Unternehmererbin Christina Block entführt werden sollten. Der Fall wurde am Sonntag durch israelische Medien bekannt.

Block, Erbin der Steakhauskette Block House und Besitzerin eines Vermögens in dreistelliger Millionenhöhe, steht in Hamburg vor Gericht. Sie soll die Entführung 2023 zusammen mit ihrem Partner und Fernsehmoderator Gerhard Delling in Auftrag gegeben haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der frühere BND-Chef August Hanning im Namen von Block den Kontakt zu Perry gesucht haben, um ein Team zusammenzustellen. Hanning weist diesen Vorwurf zurück.