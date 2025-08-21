El plan de Israel para reocupar la Ciudad de Gaza avanza con rapidez por orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu. El ejército anunció este miércoles una “nueva fase” de la ofensiva, pese a que la comunidad internacional insiste en la necesidad de que Tel Aviv avance en negociaciones sobre una tregua que Hamás ya aceptó. Para el grupo palestino, la operación militar supone una continuación del genocidio e ignora por completo los esfuerzos de mediación.

En rueda de prensa, el portavoz militar Effie Defrin afirmó que el ejército israelí ha entrado en la segunda fase de su invasión terrestre en el marco de la denominada Operación Carros de Gedeón 2. “Hemos comenzado operaciones preliminares y las primeras etapas del ataque a Ciudad de Gaza. Nuestras fuerzas ahora se encuentran en las afueras de la ciudad”, dijo.

Para sostener la expansión militar, el portavoz indicó que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó la convocatoria de 60.000 nuevos reservistas y prorrogó 20.000 órdenes de servicio ya vigentes. Además, aseguró que Israel mantiene un “control operativo” del 75% de Gaza, consolidando así su presencia en el territorio.

Netanyahu ordena “acelerar” la ocupación





La denominada Operación Carros de Gedeón 2 fue aprobada por el Gabinete de Seguridad de Israel el 8 de agosto, y consiste en reocupar gradualmente el enclave, comenzando por Ciudad de Gaza. Contempla forzar el desplazamiento de casi un millón de personas hacia el sur, rodear la ciudad y realizar incursiones terrestres en distritos residenciales.

El 11 de agosto, Israel lanzó una ofensiva brutal contra el barrio de Zeitoun, en la Ciudad de Gaza. Testigos describieron viviendas destruidas con robots cargados de explosivos, fuego de artillería, disparos indiscriminados y desplazamiento masivo.

Pero ahora el plan avanza con mayor rapidez. Este miércoles, la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, comunicó que dio instrucciones para apurar la toma de Ciudad de Gaza, desoyendo a los mediadores que esperan desde hace más de 48 horas la respuesta de Tel Aviv a la propuesta de tregua. Señaló que, antes de aprobar los planes para ocupar la ciudad, Netanyahu “había ordenado que se acortaran los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y la derrota de Hamás”.

Según informó el Canal 14 de Israel, ahora el ejército opera en las afueras de Zeitoun y, desde la tarde del martes, también en Yabalia, como parte de operaciones previas a una ofensiva mayor. El canal añadió que el ejército desplegará nuevamente la 98ª División en Gaza.

Gabinete israelí se reúne para aprobar plan de ocupación





Mientras tanto, el diario israelí Yedioth Ahronoth informó que el Gabinete de Seguridad se reunirá este jueves para aprobar los próximos pasos de la operación, en la que también pondría sobre la mesa la posibilidad de volver a negociaciones de paz.

“Continúan las conversaciones tras bambalinas sobre un acuerdo de rehenes (para los israelíes retenidos en Gaza). Netanyahu se muestra menos inclinado hacia un acuerdo parcial, al que Hamás ya había accedido, aunque no ha cerrado completamente la puerta a esa opción”, indicó el medio.

“Desde la perspectiva de Netanyahu, la ocupación de Ciudad de Gaza podría servir como una gran herramienta de presión para forzar a Hamás a aceptar un acuerdo integral en los términos de Israel: el desarme de Hamás, el exilio de sus líderes y la exclusión del movimiento de cualquier futuro gobierno”, agregó el periódico.

“La reunión del Gabinete de Seguridad de este jueves decidirá si avanzar hacia un acuerdo de rehenes o lanzar una operación militar a gran escala para ocupar Ciudad de Gaza”, concluyó.

Hamás: “Netanyahu es quien socava los acuerdos”





Mientras, Hamás afirmó que el plan representa una continuación del genocidio que ha tenido lugar en Gaza durante más de 22 meses y un desprecio por los esfuerzos de los mediadores que trabajan en un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros.

Es que el grupo de resistencia palestino anunció el lunes que aceptaba la propuesta de los mediadores egipcios y qataríes para un alto el fuego, sin dar detalles sobre su contenido.

En su comunicado, subrayó que, aunque aceptó la propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar, el gobierno israelí insiste en continuar la ofensiva contra civiles, con el objetivo de destruir la ciudad y desplazar a su población hacia el sur.