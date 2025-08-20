El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, para abordar los esfuerzos de paz en Ucrania, así como preocupaciones más amplias sobre la seguridad en la región del mar Negro. La conversación se produjo luego de que Rutte regresara de la cumbre en Washington con el mandatario estadounidense, Donald Trump; el líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy, y otros altos funcionarios europeos.

Durante la conversación de este martes, Rutte y Erdogan revisaron los avances más recientes para un proceso de paz entre Ucrania y Rusia, además de subrayar la necesidad urgente de iniciativas diplomáticas para crear una estabilidad duradera, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye en su cuenta de X.

En este marco, Erdogan y Rutte destacaron el papel fundamental de Ankara en los esfuerzos de mediación, recordando su participación previa en diversas iniciativas.

A la vez, hicieron hincapié en la importancia de la posición de Türkiye como uno de los miembros más influyentes de la OTAN para facilitar el diálogo y reforzar la seguridad regional.

Una coordinación estrecha para la paz





Los líderes también coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación estrecha en los intentos por alcanzar la paz, además de reconocer el valor de las contribuciones de Türkiye a las vías diplomáticas.

Finalmente, intercambiaron puntos de vista sobre establecer garantías de seguridad eficaces y sostenibles que respalden cualquier futuro acuerdo entre Kiev y Moscú.

Fidan y Rubio analizan avances de las conversaciones sobre Ucrania





De igual manera, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, conversaron por teléfono este martes abordando los resultados de la reunión en Washington un día antes .

Durante la llamada, los funcionarios también analizaron la cumbre celebrada el 15 de agosto entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska según fuentes diplomáticas turcas.