El último informe anual de derechos humanos de EE.UU., publicado este lunes tras varios meses de retraso, refleja un cambio en su enfoque hacia las denuncias internacionales. Esta vez, el documento adopta un tono más moderado con países de gobiernos afines al del presidente Donald Trump, mientras endurece las acusaciones contra los considerados rivales del republicano, como Brasil o Venezuela.

El informe, correspondiente a 2024 y divulgado con varios meses de retraso, analiza situaciones de presuntas restricciones a la libertad de expresión en numerosos países, más allá de su orientación política.

El exhaustivo documento, elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado, sirve de guía para que el Congreso determine la ayuda exterior que otorga a cada país. Este año, bajo la dirección del secretario de Estado, Marco Rubio, se ordenó reducirlo a su extensión mínima legal y eliminar referencias a corrupción o delitos de género. Una decisión que parece alinearse con la política de Rubio, quien ha desmantelado las principales oficinas del departamento encargadas de supervisar los derechos humanos y ha despedido a empleados dedicados a esos temas en Washington.

El Salvador, sin informes creíbles





El Salvador es uno de los países más alineados políticamente con la administración Trump.

En este contexto, el Departamento de Estado afirma que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, a diferencia del informe de 2023 bajo Joe Biden, que sí reportó casos de tortura y malas condiciones penitenciarias.

El nuevo documento también señala que la violencia de pandillas se mantuvo "en un mínimo histórico", atribuyéndolo al estado de excepción decretado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Así, las críticas al país se redujeron significativamente en comparación con las del 2023, cuando se mencionaban condiciones carcelarias que ponían en riesgo la vida de los reclusos.

Este año, el mandatario salvadoreño ofreció a Estados Unidos la prisión de máxima seguridad Cecot para albergar migrantes sin documentación acusados de integrar el Tren de Aragua, una medida muy criticada que además generó denuncias ante organizaciones internacionales de derechos humanos.

Escasas críticas a Israel





Con respecto a Israel, el informe fue recortado en más del 80% con respecto al año anterior, y apenas incluye críticas al gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Tampoco hace mención a la catástrofe que provocó para el pueblo palestino.

Aunque el informe sí señala ejecuciones extrajudiciales de palestinos, también destaca que el Gobierno israelí adoptó medidas para identificar a los funcionarios responsables de abusos en el marco de la ofensiva sobre Gaza.

Asimismo, se eliminan críticas presentes en años anteriores a la reforma judicial de Netanyahu, considerada entonces un ataque a la separación de poderes, así como referencias a su caso de corrupción.

