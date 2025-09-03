Dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le doyen de la Faculté des beaux-arts de l’Université Al-Aqsa, Ahed Helles, ainsi que ses collègues Mohamed Al-Dabbous et Sohail Salem, rappellent que leur départ était prévu en juin dernier.

Ils affirment être bloqués depuis trois mois dans la ville de Gaza et indiquent avoir précédemment adressé une autre lettre au ministre des Affaires étrangères, restée sans réponse.

“Aujourd’hui, nos vies et celles de nos familles restent sous la menace constante et dans un danger extrême”, écrivent-ils.

En Relation TRT Global - État de Palestine: reconnaissance sans sanctions, n’est que ruine de la diplomatie française

Des partenaires de longue date de l’Institut français de Gaza



Les signataires rappellent leur coopération de longue date avec l’Institut culturel français de Gaza, qui a soutenu des projets artistiques et académiques. Ils saluent également les récentes positions de la France, notamment la reconnaissance de l’État palestinien et la dénonciation de la famine imposée à Gaza.