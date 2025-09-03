Dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le doyen de la Faculté des beaux-arts de l’Université Al-Aqsa, Ahed Helles, ainsi que ses collègues Mohamed Al-Dabbous et Sohail Salem, rappellent que leur départ était prévu en juin dernier.
Ils affirment être bloqués depuis trois mois dans la ville de Gaza et indiquent avoir précédemment adressé une autre lettre au ministre des Affaires étrangères, restée sans réponse.
“Aujourd’hui, nos vies et celles de nos familles restent sous la menace constante et dans un danger extrême”, écrivent-ils.
Des partenaires de longue date de l’Institut français de Gaza
Les signataires rappellent leur coopération de longue date avec l’Institut culturel français de Gaza, qui a soutenu des projets artistiques et académiques. Ils saluent également les récentes positions de la France, notamment la reconnaissance de l’État palestinien et la dénonciation de la famine imposée à Gaza.
Mais ils insistent sur la gravité de leur situation : “Nous vivons dans la ville de Gaza, déclarée ‘zone rouge’ et ‘zone de guerre totale’ par l’armée israélienne, ce qui signifie que nos vies sont en danger à chaque instant”.
Les trois enseignants demandent au gouvernement français de “reconsidérer la décision de suspendre les évacuations” et d’organiser leur transfert “dès que possible” afin de pouvoir poursuivre leur mission académique et artistique en sécurité.
“Nous sommes convaincus que notre partenariat avec la France et notre rôle d'éducateurs et d'artistes font de nous des partenaires engagés dans la promotion des valeurs universelles de liberté, de dignité humaine et de justice que la France a toujours défendues” concluent les signataires.
Le programme PAUSE (Programme d’accueil en urgence des scientifiques et artistes en exil) a été mis en place par la France en 2017 pour venir en aide à des chercheurs, intellectuels et artistes menacés dans leur pays.