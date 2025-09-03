FRANCE
2 min de lecture
Trois universitaires de Gaza interpellent la France après une promesse d’évacuation non tenue
Trois universitaires de Gaza, bénéficiaires du programme PAUSE (Programme d’accueil en urgence des scientifiques et artistes en exil) du gouvernement français, réclament toujours leur évacuation vers la France — une promesse restée lettre morte.
Trois universitaires de Gaza interpellent la France après une promesse d’évacuation non tenue
“Aujourd’hui, nos vies et celles de nos familles restent sous la menace constante et dans un danger extrême”, écrivent les universitaires. / AFP
3 septembre 2025

Dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le doyen de la Faculté des beaux-arts de l’Université Al-Aqsa, Ahed Helles, ainsi que ses collègues Mohamed Al-Dabbous et Sohail Salem, rappellent que leur départ était prévu en juin dernier. 

Ils affirment être bloqués depuis trois mois dans la ville de Gaza et indiquent avoir précédemment adressé une autre lettre au ministre des Affaires étrangères, restée sans réponse.

“Aujourd’hui, nos vies et celles de nos familles restent sous la menace constante et dans un danger extrême”, écrivent-ils.

En RelationTRT Global - État de Palestine: reconnaissance sans sanctions, n’est que ruine de la diplomatie française

Des partenaires de longue date de l’Institut français de Gaza

Les signataires rappellent leur coopération de longue date avec l’Institut culturel français de Gaza, qui a soutenu des projets artistiques et académiques. Ils saluent également les récentes positions de la France, notamment la reconnaissance de l’État palestinien et la dénonciation de la famine imposée à Gaza.

Recommandé

Mais ils insistent sur la gravité de leur situation : “Nous vivons dans la ville de Gaza, déclarée ‘zone rouge’ et ‘zone de guerre totale’ par l’armée israélienne, ce qui signifie que nos vies sont en danger à chaque instant”.

Les trois enseignants demandent au gouvernement français de “reconsidérer la décision de suspendre les évacuations” et d’organiser leur transfert “dès que possible” afin de pouvoir poursuivre leur mission académique et artistique en sécurité.

“Nous sommes convaincus que notre partenariat avec la France et notre rôle d'éducateurs et d'artistes font de nous des partenaires engagés dans la promotion des valeurs universelles de liberté, de dignité humaine et de justice que la France a toujours défendues” concluent les signataires.

Le programme PAUSE (Programme d’accueil en urgence des scientifiques et artistes en exil) a été mis en place par la France en 2017 pour venir en aide à des chercheurs, intellectuels et artistes menacés dans leur pays.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us