गृह सचिव, यवेट कूपर ने कहा , “काफी लंबे समय से, विदेशी अपराधी हमारी आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग करते आ रहे हैं, महीनों या सालों तक ब्रिटेन में रहते हैं जबकि उनकी अपीलें लंबित रहती हैं। इसे रोकना होगा। हमारे देश में अपराध करने वालों को व्यवस्था में हेरफेर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए हम नियंत्रण बहाल कर रहे हैं और एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमारे कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाएगा।”

ऊपर बताए गए उपायों के अलावा, मई में सरकार के आव्रजन श्वेत पत्र में मानवाधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 8 - 'पारिवारिक जीवन के अधिकार' - के नियमों को कड़ा करने के लिए नई योजनाएँ भी निर्धारित की गई हैं, जिसका उपयोग निर्वासन आदेशों के खिलाफ अपील करने या शरण के दावों को अस्वीकार करने के लिए किया जा सकता है।

विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि "हम उन देशों की संख्या बढ़ाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं जहाँ विदेशी अपराधियों को शीघ्र वापस भेजा जा सके, और यदि वे अपील करना चाहें, तो वे अपने देश से सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकते हैं। इस योजना के तहत, हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में निवेश कर रहे हैं जो हमारी सुरक्षा को बनाए रखें और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाएँ।"

बयान में यह भी दावा किया गया है कि ये उपाय व्यवस्थित आव्रजन सुधारों के ज़रिए सीमाओं को सुरक्षित करने के सरकार के परिवर्तनकारी मिशन की योजना का समर्थन करते हैं। इस दृष्टिकोण में जुलाई 2024 से बिना रहने के अधिकार वाले 35,000 लोगों को वापस भेजना, अवैध काम पर छापे और गिरफ़्तारियों में 50% की वृद्धि, और शरण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में 116% से ज़्यादा की वृद्धि शामिल है।