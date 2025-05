Come l'intelligenza artificiale e i ranger kenioti formano una squadra di esperti per salvare i rinoceronti Come l'intelligenza artificiale e i ranger kenioti formano una squadra di esperti per salvare i rinoceronti

Le telecamere termiche dotate di sistemi con intelligenza artificiale sono state installate nelle riserve del Kenya per proteggere i rinoceronti, dai bracconieri sempre più pericolosi, mettendo il rinoceronte nero orientale sull'orlo dell'estinzione. Di Sylvia Chebet Le telecamere termiche dotate di sistemi con intelligenza artificiale sono state installate nelle riserve del Kenya per proteggere i rinoceronti, dai bracconieri sempre più pericolosi, mettendo il rinoceronte nero orientale sull'orlo dell'estinzione. Di Sylvia Chebet