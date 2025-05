ONU chiede finanziamenti urgenti per evitare tagli al cibo per i rifugiati Rohingya in Bangladesh ONU chiede finanziamenti urgenti per evitare tagli al cibo per i rifugiati Rohingya in Bangladesh

Se non si riuscirà ad ottenere nuovi finanziamenti urgenti, le razioni mensili dovranno essere dimezzate a 6 dollari per persona, rispetto ai 12,50 dollari per persona.