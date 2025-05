La Spagna sceglie l'HÜRJET per le sue forze aeree La Spagna sceglie l'HÜRJET per le sue forze aeree

In occasione della fiera FEINDEF 2025, la Spagna ha scelto l'HÜRJET sviluppato da TAI come nuovo aereo da addestramento avanzato. Questa cooperazione è una pietra miliare per l'industria della difesa turca.