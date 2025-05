Trump esorta Netanyahu a porre fine alla guerra a Gaza, ma Israele ascolterà? Trump esorta Netanyahu a porre fine alla guerra a Gaza, ma Israele ascolterà?

Nonostante Trump abbia esortato alla de-escalation dopo il rilascio dell'israelo-americano Edan Alexander, l'offensiva di Israele a Gaza si intensifica, mettendo in dubbio l'influenza degli Stati Uniti e aggravando la crisi umanitaria per i palestinesi.