Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato a creare un "ambiente vivibile per le generazioni future", avvertendo che il riscaldamento globale, la desertificazione, l'estinzione di massa di alcune specie animali e altri disastri degli ultimi anni "sono la difesa della natura contro la brutalità dell'umanità."

"Il linguaggio della natura è silenzioso, ma il suo messaggio è forte e chiaro: risponde a noi come noi la trattiamo," ha dichiarato Erdogan nel suo messaggio in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, celebrata ogni anno il 5 giugno.

Istituita nel 1972, questa giornata mette in evidenza ogni anno un tema specifico, ospitata da una nazione diversa. Per il 2025, il tema sarà "La nostra terra. Il nostro futuro. Siamo #GenerazioneRestauro," con un'enfasi sul ripristino del suolo, la desertificazione e la resilienza alla siccità, e sarà ospitata dall'Arabia Saudita.

Quest'anno, l'attenzione è rivolta al ripristino del suolo. Oltre 2 miliardi di ettari sono degradati, colpendo 3,2 miliardi di persone, con una perdita annuale di 24 miliardi di tonnellate di terreno fertile.

Nel suo messaggio, il Presidente Erdogan ha affermato che la Giornata Mondiale dell'Ambiente è un appello a costruire un mondo più verde e sostenibile per le generazioni future.

"Nessuno può scaricare questa responsabilità sulle spalle di qualcun altro e nessuno può evitare di adempiere ai propri doveri. L'epoca in cui viviamo è quella in cui l'impatto sull'ambiente ha raggiunto il suo livello più alto nella storia dell'umanità," ha dichiarato Erdogan.

Erdogan ha sottolineato che la Türkiye sostiene progetti che proteggono la natura e adotta misure complete per implementare politiche di energia verde, riciclaggio, zero rifiuti e urbanizzazione rispettosa dell'ambiente.

"Consideriamo la nostra terra, acqua, aria e foreste non come un'eredità, ma come un patrimonio da custodire per le generazioni future. Adempiere ai requisiti di questo patrimonio è uno dei nostri doveri più fondamentali," ha aggiunto.

"In questa giornata speciale, miriamo a creare una cultura di vita in armonia con la natura per lasciare un ambiente più pulito ai nostri figli," ha concluso Erdogan.

Nel "Secolo Turco," Erdogan ha dichiarato che la Türkiye raggiungerà l'obiettivo di diventare un paese "con la natura più vivibile al mondo e dove le risorse naturali sono utilizzate in modo efficiente."

Il leader turco ha anche esortato le persone a essere sensibili riguardo all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla protezione della natura e alle abitudini di consumo rispettose dell'ambiente.

Ruolo di leadership della First Lady Erdogan

Emine Erdogan, la First Lady della Türkiye, ha promosso la sostenibilità ambientale attraverso il Progetto Zero Rifiuti e iniziative correlate. Emine, che è anche presidente del Consiglio Consultivo di Alto Livello delle Nazioni Unite per lo Zero Rifiuti, ha sottolineato l'importanza di ridurre i rifiuti, promuovere il riciclaggio e sensibilizzare sulla protezione ambientale per favorire un'economia circolare e combattere la crisi climatica.

Sotto la sua guida, l'Iniziativa Zero Rifiuti della Türkiye, lanciata nel 2017, ha salvato 552 milioni di alberi, prevenuto 150 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra e conservato 1,7 trilioni di metri cubi d'acqua. L'iniziativa ha riciclato oltre 74 milioni di tonnellate di rifiuti, generando risparmi economici pari a 256 miliardi di lire (6,7 miliardi di dollari).