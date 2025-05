Gli incendi boschivi che si espandono rapidamente nel sud-est dell’Australia stanno costringendo all’evacuazione tutta la comunità distruggendo migliaia di ettari di terreno.

Martedì, mentre un vasto incendio si e’ battuto su un parco nazionale e costringeva un gruppo di agricoltori all’evacuazione, i vigili del fuoco lottavano disperatamente per fermare l’avanzata delle fiamme.

Lunedì sera, fulmini hanno innescato diversi incendi nel Grampians National Park, una catena montuosa boscosa situata a circa 300 km a ovest di Melbourne, nello stato di Victoria.

Secondo i servizi di emergenza, un altro incendio e fuori controllo nel Little Desert National Park ha distrutto circa 65.000 ettari (160.000 acri) in meno di 24 ore, un’area quasi pari alla superficie di Singapore.

Le fiamme hanno costretto all’evacuazione deigli abitanti della cittadina rurale di Dimboola, anche se nel pomeriggio di martedì il livello di minaccia è stato abbassato.

Il commissario per la gestione delle emergenze, Rick Nugent, ha dichiarato ai giornalisti:

"Sono estremamente grato che non si siano registrati alcun vittima o feriti in questo disastro."

Chris Hardman, responsabile della gestione degli incendi boschivi nello stato di Victoria, ha avvertito che le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni potrebbero favorire l’ulteriore propagazione delle fiamme:

"I vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile per proteggere le comunità locali."

“Una cupola di calore” sopra Victoria

Secondo l’esperto del Bureau of Meteorology, Kevin Parkyn, un’ondata di calore estremo colpirà lo stato di Victoria a partire da sabato, aumentando il rischio di incendi.

"Se guardiamo ai prossimi 7-10 giorni, il messaggio chiave è che una cupola di calore si stabilirà sopra Victoria.

Con l’avvicinarsi del fine settimana, le condizioni di ondata di calore diventeranno più diffuse e potrebbero intensificarsi anche nella prossima settimana.

Il terreno è già arido e, se queste temperature continueranno diventerà ancora più secco e vulnerabile agli incendi."

L’aumento degli incendi in Australia

Studi scientifici dimostrano che l’aumento delle temperature sta contribuendo a eventi meteorologici estremi sempre più gravi in Australia. I ricercatori hanno documentato un incremento significativo degli incendi su vasta scala a partire dagli anni '50.

Gli incendi del "Black Summer" del 2019-2020 sono stati tra i peggiori mai registrati causando la morte di 33 persone e milioni di animali, devastando foreste e coperto le principali città australiane con un denso fumo tossico.