Il Consolato Generale della Cina a Istanbul, insieme a diverse organizzazioni non governative turche e leader imprenditoriali, ha commemorato l'amicizia tra Türkiye e Cina piantando 10.000 alberelli a Istanbul.

Parlando durante la cerimonia di domenica, il Console Generale cinese Wei Xiaodong ha dichiarato che l'evento simboleggia un'amicizia di lunga durata e un impegno condiviso per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette zero entro il 2050 attraverso la diplomazia ambientale.

Sottolineando che entrambi i paesi attribuiscono grande importanza allo sviluppo sostenibile, Wei ha affermato: “Sono molto felice di vedere che la cooperazione pratica tra i nostri paesi copre molti progetti nei campi dello sviluppo verde e dello sviluppo sostenibile. Mi auguro un livello più alto di cooperazione tra Cina e Türkiye non solo nelle relazioni diplomatiche, ma anche nel campo dello sviluppo verde. Credo che ciò porterà benefici sia ai nostri paesi che al mondo.”

Wei ha inoltre sottolineato l'importanza della posizione dell'evento, l'area forestale di Arnavutkoy vicino all'Aeroporto di Istanbul. “Il luogo in cui stiamo piantando gli alberi oggi è molto vicino all'aeroporto, il che è molto importante perché il settore dell'aviazione consuma una grande quantità di combustibili fossili. Pertanto, è molto positivo che possiamo fare qualcosa per affrontare questa questione.”

Obiettivi di emissioni di carbonio per il 2050

Mustafa Ciftci, vicepresidente dell'Associazione dei Forestali della Türkiye Verde, che è stata partner dell'iniziativa di piantumazione, ha sottolineato l'importanza delle attività di interesse pubblico per aiutare la Türkiye a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità.

“Come Türkiye Verde, incoraggiamo tutte le aziende a partecipare ogni anno alle attività di piantumazione di alberelli per contribuire a raggiungere gli obiettivi di emissioni di carbonio per il 2050 delineati nel Green Deal,” ha dichiarato Ciftci. Ha ringraziato la Direzione Regionale delle Foreste per aver fornito l'area di piantumazione.

Kemal Aygenli, vicesindaco del Comune di Arnavutkoy, ha accolto con favore l'iniziativa di riforestazione, mentre Ganimet Khasia, presidente dell'Associazione degli Imprenditori della Regione Hubei in Cina, ha espresso la speranza che le relazioni tra Türkiye e Cina siano sempre ricordate attraverso atti di amicizia, amore e tutela ambientale.