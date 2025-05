Il Presidente Erdogan si congratula per il 61° anniversario dell'emittente statale TRT Il Presidente Erdogan si congratula per il 61° anniversario dell'emittente statale TRT

In un messaggio condiviso su X, il Presidente Erdogan ha dichiarato che TRT è tra principali organizzazioni mediatiche del mondo, riflettendo la voce della Türkiye in tutta arena internazionale.