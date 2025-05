Il rinoceronte è un animale possente, dotato di una pelle simile a un'armatura, con un peso che può raggiungere i 3.500 kg, ma abbastanza agile da correre a velocità superiori ai 54 km/h.

Il doppio impatto di massa e velocità si traduce in una forza di 8.000 libbre, equivalente all'impatto di un incidente automobilistico ad alta velocità.

Nella gerarchia della natura, i rinoceronti sono considerati dieci volte più forti dei leoni. Tuttavia, cosa rende questa specie, con un DNA così straordinario, tra le più vulnerabili al bracconaggio nei suoi habitat protetti?

Il corno di rinoceronte è estremamente prezioso nel mercato globale illegale di parti di animali selvatici, e le reti di bracconaggio organizzate stanno perfezionando continuamente le loro tecniche per eludere le misure di protezione e raggiungere questi magnifici animali.

Alla Solio Ranch Game Reserve, una riserva privata che ospita il 30% della popolazione di rinoceronti del Kenya, la battaglia contro il bracconaggio si combatte ora con una delle armi più innovative e versatili della tecnologia: l’intelligenza artificiale.

Il WWF ha installato termocamere FLIR (Forward Looking Infrared), dotate di sistemi con intelligenza artificiale, a Solio, una riserva situata nella valle tra i pendii del Monte Kenya e le vette della catena montuosa dell’Aberdare. L’obiettivo è proteggere il rinoceronte nero, una specie in pericolo critico di estinzione.

Questi dispositivi sono stati collocati lungo una sezione della recinzione della riserva, che si estende per 49.000 acri e che è considerata particolarmente vulnerabile alle intrusioni dei bracconieri.

Le termocamere FLIR rilevano la radiazione infrarossa emessa dagli oggetti e la convertono in immagini visive. Questa tecnologia consente di individuare differenze di calore anche in condizioni di completa oscurità, fumo, nebbia o fitta vegetazione.

"Questa tecnologia migliora l'efficienza dei ranger nel portare avanti il compito fondamentale di proteggere i rinoceronti del Kenya," afferma Mohamed Awer, amministratore delegato del WWF-Kenya.

Numeri insufficienti

Secondo Colby Loucks, vicepresidente del programma fauna selvatica del WWF e direttore del Wildlife Technology Innovation Lab, una delle principali sfide per i ranger di tutto il mondo è che "semplicemente non ce ne sono abbastanza".

"Abbiamo bisogno di più ranger; ciò che fa questa tecnologia (FLIR) è coprire alcuni chilometri 24 ore su 24, 7 giorni su 7", afferma Loucks.

Grazie a questa tecnologia quasi infallibile, la pressione sui ranger, che spesso devono pattugliare a piedi terreni impervi e in condizioni climatiche difficili, si è notevolmente ridotta.

"Tutte le nostre termocamere sono dotate di intelligenza artificiale integrata e possono distinguere se nelle vicinanze si trova un essere umano o un animale. In base a questa analisi, inviano avvisi ai ranger", spiega Loucks.

A Solio sono state predisposte due sale di controllo, dove i ranger monitorano in tempo reale le riprese delle telecamere, 24 ore su 24.

"Ogni volta che viene rilevata una minaccia, i nostri ranger possono intervenire rapidamente," dichiara Kevin Carr-Hartley, amministratore delegato della riserva Solio.

"Oltre a migliorare l'efficienza, le termocamere FLIR contribuiscono anche a proteggere la vita dei ranger, fornendo loro informazioni precise sulla situazione che stanno affrontando."

Impegno e coraggio

Il dottor Erustus Kanga, direttore generale del Kenya Wildlife Service, sottolinea che la conservazione è il risultato di uno sforzo collettivo.

"Non abbiamo perso un solo rinoceronte in questo santuario negli ultimi sei anni. Questo la dice lunga sul vostro impegno qui a Solio," ha dichiarato durante un evento in occasione della Giornata Mondiale dei Rangers, celebrata il 31 luglio.

Da quando il sistema di sorveglianza basato sull’intelligenza artificiale è stato attivato alla fine del 2023, la riserva non ha registrato alcuna incursione correlata al bracconaggio lungo la linea di recinzione bersaglio.

"Solio è il terzo sito di conservazione dei rinoceronti in Kenya dove abbiamo supportato l’installazione delle termocamere FLIR. Il primo è stato il Parco Nazionale del Lago Nakuru nel 2016, seguito dalla Ol Pejeta Conservancy nel 2020," afferma Geoffrey Chege, coordinatore del programma sui rinoceronti del WWF Kenya.

Il Parco Nazionale Meru dovrebbe essere il quarto sito. Sin dalle prime installazioni, avvenute otto anni fa, le squadre antibracconaggio hanno raccolto importanti insegnamenti lungo il percorso.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’ottimizzazione del consumo energetico delle termocamere FLIR, che devono funzionare ininterrottamente per più di tre giorni.

"Noi di Solio alimentiamo le termocamere FLIR utilizzando l’energia solare," spiega Chege a TRT Afrika.

Anche lo sviluppo delle competenze del personale sul campo è cruciale.

"La tecnologia è valida quanto le persone che la utilizzano," sottolinea Mohamed Awer, amministratore delegato del WWF Kenya.

Missione in corso

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura classifica il rinoceronte nero orientale come una specie in grave pericolo di estinzione.

Quando nel 1983 fu redatto il Piano d'Azione per il Rinoceronte Nero del Kenya, il raggiungimento dell'obiettivo di 1.000 esemplari sembrava un traguardo irrealizzabile.

"Tuttavia, la Nazione dell'Africa orientale ha trasformato questa sfida in una realtà straordinaria, più che raddoppiando la popolazione di rinoceronti neri da meno di 400 a metà degli anni '80 a 1.004 esemplari oggi," afferma Geoffrey Chege a TRT Afrika.

"Siamo a metà strada nel raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine del Kenya di arrivare a 2.000 rinoceronti neri entro il 2037. Mentre celebriamo la Giornata Mondiale del Rinoceronte il 22 settembre, dedico questo incredibile risultato a tutti i gruppi di lavoro che si occupano della conservazione dei rinoceronti in tutto il Paese."