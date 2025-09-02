თურქეთმა, თავისი მერვე ეროვნული ხომალდი, მრავალფუნქციური ფრეგატი TCG İçel (F-518), ორშაბათს იალოვას სეფინის გემთმშენებელ ქარხანაში გამართულ ცერემონიაზე ზღვაში ჩაუშვა.
TCG İçel-ის პროექტი დაიწყო 2023 წლის 6 აპრილს, თავდაცვის მრეწველობის სამმართველოს (SSB), TAIS-ის ერთობლივი საწარმოსა და STM-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. პროექტის ფარგლებში სულ შვიდი „İstif კლასის“ ფრეგატი დამზადდება. ამ შვიდი გემიდან ორი ამჟამად სეფინის გემთმშენებელ ქარხანაში შენდება.
TCG İçel შეძლებს განახორციელოს დაკვირვების, სადაზვერვო, საპატრულო, წყალქვეშა თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის, თავდაცვისა და სამძებრო-სამაშველო მისიები ნებისმიერ ამინდში, 5 ზღვის მდგომარეობამდე (დაახლოებით ოთხმეტრიანი ტალღის სიმაღლე).
ფრეგატი გამოყენებული იქნება სანაპირო წყლებში საზღვაო ტრანსპორტის დასაცავად, ტერორისტული საქმიანობის თვალთვალისა და პრევენციისთვის, ასევე ამფიბიური ოპერაციების მხარდასაჭერად.
TCG İçel-ის სიგრძე 113 მეტრია და მისი გადაადგილება დაახლოებით 3.200 ტონას შეადგენს.
გაზის ტურბინებისა და დიზელის ძრავების კომბინაციით, ფრეგატი შეძლებს მიაღწიოს მაქსიმალურ სიჩქარეს 29 კვანძს და მეტს, ხოლო 95% საწვავის მოხმარებით, 14 კვანძის სიჩქარით 5.700 საზღვაო მილის, ხოლო 19 კვანძის სიჩქარით 4.000 საზღვაო მილის მანძილის დაფარვას შეძლებს.
საკვებისა და წყლის მოცულობა უზრუნველყოფს გემის მინიმუმ 15 დღის განმავლობაში ზღვაში დარჩენას. გემის ვერტმფრენის მოედანი განკუთვნილი იქნება 10 ტონიანი ვერტმფრენის ან გემზე განთავსებული უპილოტო საფრენი აპარატების ღამით და დღისით დაშვებისა და აფრენისთვის.
TCG İçel აღჭურვილია ადგილობრივი წარმოების იარაღის სისტემებით, სენსორებითა და პროგრამული უზრუნველყოფით. გემზე გამოყენებულ ადგილობრივ პროდუქტებს შორისაა MKE-ის წარმოების 76 მილიმეტრიანი მთავარი ქვემეხი, Gökdeniz-ის ახლო საჰაერო თავდაცვის სისტემა, MİDLAS ვერტიკალური გაშვების სისტემა და Atmaca-ს გემსაწინააღმდეგო რაკეტა.
გარდა ამისა, პლატფორმაზე ინტეგრირებული იქნება 3D ჰაერისა და წყლის ზედაპირის ძებნის რადარი, სროლის მართვის რადარი, ელექტრო-ოპტიკური ძებნის თვალთვალის სისტემა, ელექტრონული ომის სისტემა, ქსელური ADVENT საბრძოლო მართვის სისტემა.
TCG İçel დამზადდა 200 მიმწოდებელი კომპანიის წვლილით და მისი ადგილობრივი წილი 70%-ზე მეტია.