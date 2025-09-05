კომუნიკაციების დირექტორატის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ცენტრმა (DMM) უარყო ზოგიერთ ისრაელურ მედიაში თურქეთის სახელის ხსენება ისრაელის მინისტრის სავარაუდო მკვლელობის გეგმასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ცილისმწამებლური კამპანიის ნაწილი.
განცხადებაში ნათქვამია: „ზოგიერთ ისრაელურ მედიაში ისრაელის მინისტრის მკვლელობის გეგმის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაში ჩვენი ქვეყნის სახელის ხსენება არის თურქეთის წინააღმდეგ მიმართული მიზანმიმართული დეზინფორმაციული საქმიანობის პროდუქტი“.
ცენტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ისრაელის მედიაში ახალ მოვლენად წარმოდგენილი ინციდენტი, ფაქტობრივად, რვა თვის წინ მომხდარ მოვლენას ეფუძნება.
„წითელი ჯვრის ოფიციალური პირები ადასტურებენ დაკავებული პირების განცხადებებს, რომ მათ თურქეთთან არანაირი კავშირი არ აქვთ“, - ნათქვამია განცხადებაში.
განცხადებაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული სიახლეების რეალური მიზანია საერთაშორისო ასპარეზზე თურქეთის შესახებ შეცდომაში შემყვანი აღქმის შექმნა და პალესტინის საკითხთან დაკავშირებით თურქეთის პოზიციის შესუსტება. „აღნიშნული სიახლეების რეალური მიზანია საერთაშორისო საზოგადოებაში თურქეთის წინააღმდეგ შეცდომაში შემყვანი და მიზანმიმართული აღქმის შექმნა და ამით თურქეთის პალესტინის პოლიტიკისთვის ზიანის მიყენება“.
ანკარამ საზოგადოებას და საერთაშორისო ორგანოებს მოუწოდა, არ მიაქციონ ყურადღება „დეზინფორმაციულ და შავ პროპაგანდისტულ საქმიანობას“, რომელიც თურქეთზეა მიმართული.
თურქეთი, ღაზაში გენოციდის დაწყებიდან მოყოლებული, ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე კრიტიკოსი იყო, თელ-ავივს არაერთხელ დასდო ბრალი გენოციდში და მოითხოვა პასუხისგება საერთაშორისო სასამართლოებში.
ანკარის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ცილისმწამებლური კამპანიები, რომლებიც თურქეთს ტერორიზმთან ან რეგიონულ შეთქმულებებთან აკავშირებს, არის მცდელობა ქვეყნის დიპლომატიური პოზიციის შესუსტების პალესტინის მხარდაჭერის საკითხში.