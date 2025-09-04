ფრანგული გაზეთი Le Figaro ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ახალი ეროვნული ავიამზიდით თურქეთის საზღვაო შესაძლებლობები მზად არის, გადააჭარბოს ფრანგულ ავიამზიდ Charles de Gaulle-ს.
სამშაბათს გამოქვეყნებულ სტატიაში მოცემულია პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის ოფიციალური განცხადება ეროვნული ავიამზიდის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც გამოიფინა გასულ კვირას TEKNOFEST-ზე, მსოფლიოს უდიდეს საავიაციო, კოსმოსურ და ტექნოლოგიურ ფესტივალზე.
Le Figaro-ს ცნობით, ეროვნული ავიამზიდი, რომელიც „უზარმაზარ პროექტად“ არის შეფასებული, იქნება 285 მეტრი სიგრძის, 72 მეტრი სიგანის და ექნება 60 000 ტონაზე მეტი წყალწყვა. „ეს ხომალდი აშკარად გადააჭარბებს ხმელთაშუა ზღვის ფლაგმანს, ფრანგულ Charles de Gaulle-ს, რომლის სიგრძე 261 მეტრია და წონა 42 500 ტონაა“, - ნათქვამია Le Figaro-ში. სტატიაში ასევე ხაზგასმულია, რომ თურქეთი ამ ახალი პროექტით საზღვაო თავდაცვაში ძლიერი გავლენის მოხდენას ისახავს მიზნად.
MUGEM (ეროვნული ავიამზიდი) სახელწოდების გემის გაშვება 2027–2028 წლებშია მოსალოდნელი, ხოლო ექსპლუატაციაში შესვლა 2030 წლისთვის. გემზე განთავსდება საბრძოლო თვითმფრინავები და მოწინავე შეიარაღებული უპილოტო საბრძოლო საჰაერო ხომალდები (SİHA).
ინფორმაციაში ასევე ნათქვამია, რომ ეს ხომალდი იქნება თურქეთის პირველი შიდა დიზაინისა და მშენებლობის ავიამზიდი და წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს ქვეყნის საზღვაო შესაძლებლობებში.
თურქეთი „ელიტარული“ ავიამზიდების კლუბის ნაწილი ხდება
MUGEM პროექტი მიზნად ისახავს თურქეთის ყოფნის გაძლიერებას ხმელთაშუა ზღვაში და გლობალურ საზღვაო ასპარეზზე.
Le Figaro, ინჟინერი ლეიტენანტ აიქუთ დემირეზენის განცხადებებზე დაყრდნობით, აღნიშნავს, რომ გემს მისი მოწინავე ჰიდროდინამიკური დიზაინის წყალობით შეეძლება თურქეთსა და ნიუ-იორკს შორის საწვავის შევსების გარეშე მოგზაურობა.
გამოთვლების მიხედვით, გემის კორპუსი საწვავის მოხმარებას დაახლოებით 1,5 პროცენტით შეამცირებს და გემის ოპერატიულ ეფექტურობას გაზრდის.
აღინიშნა, რომ გემი განკუთვნილია დაახლოებით 50 თვითმფრინავის, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატებისა და საბრძოლო თვითმფრინავების გადასატანად.
დასავლეთის ქვეყნების ავიამზიდებისგან განსხვავებით, MUGEM თავიდანვე დაპროექტებული იქნება უპილოტო საფრენი აპარატებთან, როგორიცაა KIZILELMA და ANKA 3 (დაბალი ხილვადობის, ავიამზიდისთვის შესაფერისი, რეაქტიული ძრავით აღჭურვილი SİHA).
გარდა ამისა, MUGEM ასევე უმასპინძლებს თურქულ ზებგერით მოწინავე რეაქტიულ სასწავლო თვითმფრინავსა და მსუბუქ საბრძოლო თვითმფრინავს HÜRJET-ს, რომლის კომპონენტების 80%-ზე მეტი ადგილობრივად არის წარმოებული.
ინფორმაციაში ასევე მოცემულია ერდოღანის განცხადებები პროექტის შესახებ, სადაც აღინიშნა, რომ გემი 231 მეტრი სიგრძის უპილოტო საფრენი აპარატების მატარებელ ამფიბიურ სადესანტო ხომალდ TCG Anadolu-ს გადააჭარბებს.
სტატიის თანახმად, „თუ გრაფიკი დაგეგმილის მიხედვით წავა, თურქეთი შეუერთდება ელიტარულ ქვეყნებს, როგორიცაა აშშ, რუსეთი, საფრანგეთი და ჩინეთი, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ზომის ავიამზიდების შემუშავება“.