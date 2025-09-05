თურქეთმა ოფიციალურად დაიწყო ახალი მთავარი საბრძოლო ტანკის "ალთაის" სერიული წარმოება ადგილობრივი ავტომობილების მწარმოებელი კომპანია BMC-ის ანკარის ქარხანაში. ეს მოვლენა ფასდება, როგორც მნიშვნელოვანი ეტაპი ქვეყნის თავდაცვის ინდუსტრიის მიზნებისთვის.
BMC-ის გამგეობის თავმჯდომარემ ფუათ თოსიალიმ პარასკევს განაცხადა, რომ პროექტი თურქეთის 100-წლიან ოცნებას ახდენს და აღნიშნა: "ჩვენმა ქარხანამ, გასულ წელს საძირკვლის ჩაყრის შემდეგ, ახლა სერიული წარმოება დაიწყო. ჩვენ ველით, რომ ეს წარმოება დააკმაყოფილებს თურქეთის შეიარაღებული ძალებისა და მოკავშირე ქვეყნების თავდაცვის ინდუსტრიის საჭიროებებს."
უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი "ალთაი" იკვებება BATU ძრავით, რომელიც BMC-ის შვილობილმა კომპანიამ BMC Power-მა შეიმუშავა.
ანკარის საწარმოო ქარხანა ახორციელებს წარმოების ყველა ეტაპს, კორპუსის წარმოებიდან საბოლოო აწყობამდე, სამრეწველო რობოტებისა და წარმოების მოწინავე ტექნიკის გამოყენებით.
"რაიმე შეფერხება არ დაფიქსირებულა"
თოსიალიმ განაცხადა, რომ 400-დან 1500 ცხენის ძალამდე სიმძლავრის BATU-ს სიმძლავრის ბლოკმა გამოყენებამდე გარკვეული ტესტები უნდა გაიაროს.
მან თქვა: "სიმძლავრის ბლოკმა 10 000 კილომეტრი უნდა იმუშაოს და გარკვეული მუშაობის შეფასებები გაიაროს. ამ დროისთვის რაიმე შეფერხება არ დაფიქსირებულა და ყველა კომპონენტის, მათ შორის საჰაერო და თავდაცვის სისტემების, ტესტირება ტარდება ტანკთან ერთად."
"ალთაის" გარდა, ქარხანა ასევე აწარმოებს BMC-ის ახალი თაობის რვაცილინდრიან ჯავშანმანქანას ALTUĞ-ს.
თავდაცვის მრეწველობის დირექტორატის (SSB) ხელმძღვანელმა ჰალუქ გორგუნმა შეაქო პროექტის უკან მდგომი თანამშრომლობა და დაადასტურა, რომ პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ყურადღებით აკვირდება პროცესს.
გორგუნმა თქვა: "ტანკებმა, რომლებიც გასულ წელს სატესტოდ მოგვაწოდეს, სრულად გამოავლინეს თავიანთი შესაძლებლობები და წარმატებით გაიარეს ტესტები. ახლა ჩვენი ქარხანა დასრულებულია, ჩვენ ვაწარმოებთ და მივაწვდით ჩვენს ტანკებს პირდაპირ ჩვენს ძალებს".