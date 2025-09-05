ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
2 მინიმალური კითხვა
თურქეთი იწყებს ეროვნული მთავარი საბრძოლო ტანკის "ალთაის" სერიულ წარმოებას
ანკარაში მდებარე ქარხანა აწარმოებს უახლესი ტექნოლოგიების ტანკებსა და ახალი თაობის ჯავშანტექნიკას, რაც მნიშვნელოვანი ეტაპია თურქეთის თავდაცვის ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარების მცდელობებში.
თურქეთი იწყებს ეროვნული მთავარი საბრძოლო ტანკის "ალთაის" სერიულ წარმოებას
/ AA
5 სექტემბერი 2025

თურქეთმა ოფიციალურად დაიწყო ახალი მთავარი საბრძოლო ტანკის "ალთაის" სერიული წარმოება ადგილობრივი ავტომობილების მწარმოებელი კომპანია BMC-ის ანკარის ქარხანაში. ეს მოვლენა ფასდება, როგორც მნიშვნელოვანი ეტაპი ქვეყნის თავდაცვის ინდუსტრიის მიზნებისთვის.

BMC-ის გამგეობის თავმჯდომარემ ფუათ თოსიალიმ პარასკევს განაცხადა, რომ პროექტი თურქეთის 100-წლიან ოცნებას ახდენს და აღნიშნა: "ჩვენმა ქარხანამ, გასულ წელს საძირკვლის ჩაყრის შემდეგ, ახლა სერიული წარმოება დაიწყო. ჩვენ ველით, რომ ეს წარმოება დააკმაყოფილებს თურქეთის შეიარაღებული ძალებისა და მოკავშირე ქვეყნების თავდაცვის ინდუსტრიის საჭიროებებს."

უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი "ალთაი" იკვებება BATU ძრავით, რომელიც BMC-ის შვილობილმა კომპანიამ BMC Power-მა შეიმუშავა.

ანკარის საწარმოო ქარხანა ახორციელებს წარმოების ყველა ეტაპს, კორპუსის წარმოებიდან საბოლოო აწყობამდე, სამრეწველო რობოტებისა და წარმოების მოწინავე ტექნიკის გამოყენებით.

"რაიმე შეფერხება არ დაფიქსირებულა"

რეკომენდებული

თოსიალიმ განაცხადა, რომ 400-დან 1500 ცხენის ძალამდე სიმძლავრის BATU-ს სიმძლავრის ბლოკმა გამოყენებამდე გარკვეული ტესტები უნდა გაიაროს.

მან თქვა: "სიმძლავრის ბლოკმა 10 000 კილომეტრი უნდა იმუშაოს და გარკვეული მუშაობის შეფასებები გაიაროს. ამ დროისთვის რაიმე შეფერხება არ დაფიქსირებულა და ყველა კომპონენტის, მათ შორის საჰაერო და თავდაცვის სისტემების, ტესტირება ტარდება ტანკთან ერთად."

"ალთაის" გარდა, ქარხანა ასევე აწარმოებს BMC-ის ახალი თაობის რვაცილინდრიან ჯავშანმანქანას ALTUĞ-ს.

თავდაცვის მრეწველობის დირექტორატის (SSB) ხელმძღვანელმა ჰალუქ გორგუნმა შეაქო პროექტის უკან მდგომი თანამშრომლობა და დაადასტურა, რომ პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ყურადღებით აკვირდება პროცესს.

გორგუნმა თქვა: "ტანკებმა, რომლებიც გასულ წელს სატესტოდ მოგვაწოდეს, სრულად გამოავლინეს თავიანთი შესაძლებლობები და წარმატებით გაიარეს ტესტები. ახლა ჩვენი ქარხანა დასრულებულია, ჩვენ ვაწარმოებთ და მივაწვდით ჩვენს ტანკებს პირდაპირ ჩვენს ძალებს".

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us