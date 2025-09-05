ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
თურქეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო ძალისხმევის ერთგულება
მოხალისეთა კოალიციის ლიდერების სამიტზე ონლაინ მონაწილეობისას, ვიცე-პრეზიდენტმა ჯევდეთ ილმაზმა განაცხადა: „ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ მხარეებს შორის დიპლომატიასა და დიალოგს პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს“.
თურქეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო ძალისხმევის ერთგულება
5 სექტემბერი 2025

თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯევდეთ ილმაზმა მოხალისეთა კოალიციის ლიდერების სამიტის შემდეგ განაცხადა, რომ თურქეთი მზად არის აიღოს წამყვანი როლი რუსეთ-უკრაინის ომში მუდმივი მშვიდობის დასამყარებლად ყველა სფეროში.

ოთხშაბათს, თურქულ სოციალურ მედია პლატფორმა NSosyal-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში, ილმაზმა განაცხადა, რომ იგი ონლაინ დაესწრო მოხალისეთა კოალიციის ლიდერების სამიტის მეხუთე შეხვედრას, რომელშიც ადრე ოთხჯერ მიიღო მონაწილეობა პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის სახელით.

ილმაზმა განაცხადა: „შეხვედრაზე, რომელიც ჰიბრიდულ ფორმატში გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის მასპინძლობით, განიხილეს დიპლომატიური ძალისხმევა უკრაინაში სამართლიანი და მუდმივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად აშშ-ის პრეზიდენტ ტრამპის ინიციატივის შემდეგ“.

განცხადებაში ნათქვამია: „როგორც თურქეთი, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ მზად ვართ ავიღოთ წამყვანი როლი მუდმივი მშვიდობის დამყარებაში ყველა სფეროში და რომ მხარეებს შორის დიპლომატიასა და დიალოგს პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს. ჩვენ გავაგრძელებთ დიპლომატიურ პროცესში წვლილის შეტანას ჩვენი ყველა შესაძლებლობით, სანამ სამართლიანი და მუდმივი მშვიდობა არ დამყარდება“.

გასულ თვეში ალასკაში გაიმართა სამიტი ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის უკრაინის კრიზისის შესახებ. სამიტის შემდეგ, ცეცხლის შეწყვეტისა და პუტინსა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის სამიტის მოწყობის მცდელობები ჯერ კიდევ გრძელდება.

თურქეთმა, რომელსაც მეგობრული ურთიერთობა აქვს როგორც რუსეთთან, ასევე უკრაინასთან, აიღო უნიკალური და აქტიური როლი 2022 წლის თებერვალში დაწყებული ომის დასრულების მცდელობებში.

