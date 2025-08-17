ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ერდოღანი: ტრამპ-პუტინის შეხვედრა რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებას „ახალ იმპულსს“ სძენს
პრეზიდენტმა ერდოღანმა იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მონაწილეობით ახალი პროცესი მყარ მშვიდობას ჩაუყრის საფუძველს და განაცხადა, რომ თურქეთი მზად არის, ყველანაირი წვლილი შეიტანოს.
/ AA
17 აგვისტო 2025

პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა შაბათს განაცხადა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის ალასკაზე გამართულმა შეხვედრამ რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების მცდელობებს „ახალი იმპულსი“ შესძინა.

ერდოღანმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა: „აშშ-ის პრეზიდენტ ბ-ნ ტრამპსა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ ბ-ნ პუტინს შორის ალასკაზე გამართულმა შეხვედრებმა რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების ძალისხმევას ახალი იმპულსი შესძინა“.

პრეზიდენტმა ასევე დასძინა: „მივესალმებით ალასკის სამიტს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ახალი პროცესი, უკრაინის პრეზიდენტის, ზელენსკის მონაწილეობით, მყარ მშვიდობას ჩაუყრის საფუძველს.

თურქეთი მზად არის, მშვიდობის დამყარებისთვის ყველანაირი წვლილი შეიტანოს“.

