კოლუმბიაში განხორციელებულმა ორმა დიდმა თავდასხმამ სულ მცირე 13 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და ათობით დააშავა.
დასავლეთით მდებარე ქალაქ კალიში, მარკო ფიდელ სუარესის სამხედრო-საავიაციო სკოლაზე დანაღმული ავტომობილით თავდასხმა განხორციელდა.
კალის მერმა, ალეხანდრო ედერმა განაცხადა, რომ აფეთქების შედეგად სულ მცირე ხუთი ადამიანი დაიღუპა და 36 დაშავდა. ედერმა, შესაძლო ახალი აფეთქებებისგან თავდაცვის მიზნით, ქალაქში დიდი სატვირთო მანქანების შესვლა აკრძალა.
ეს თავდასხმა 10 ივნისს ქალაქში განხორციელებულ სამ კოორდინირებულ ტერაქტს მოჰყვა, რომელსაც შვიდი ადამიანი ემსხვერპლა და 50-ზე მეტი დაშავდა.
კალიში მომხდარი თავდასხმის პარალელურად, ჩრდილოეთით, ანტიოქიის დეპარტამენტში, კიდევ ერთი თავდასხმა განხორციელდა. აქ ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული უპილოტო საფრენი აპარატით (უსა) პოლიციის ვერტმფრენი ჩამოაგდეს.
მთავრობის განცხადებით, ინციდენტს სულ მცირე რვა პოლიციელი ემსხვერპლა და რვა დაშავდა.
პრეზიდენტმა გუსტავო პეტრომ X-ზე განაცხადა, რომ UH-60 Black Hawk-ის ტიპის ვერტმფრენს ამალფიში კოკას ნარგავების განადგურების სამუშაოებისთვის პერსონალი გადაჰყავდა. მან დაწერა: „სამწუხაროდ, მივიღეთ მწარე ინფორმაცია რვა პოლიციელის დაღუპვისა და რვა დაშავებულის შესახებ“.
პეტრომ თავდაპირველად თავდასხმა „ყურის კლანს“ (Clan del Golfo) დააბრალა, თუმცა მოგვიანებით განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება „ცენტრალური გენერალური შტაბის“ (EMC) 36-ე ფრონტს, რომელიც კოლუმბიის ყოფილი რევოლუციური შეიარაღებული ძალებისგან (FARC) გამოყოფილი დაჯგუფებაა.
ანტიოქიის გუბერნატორმა, ანდრეს ხულიან რენდონმა დაადასტურა, რომ ვერტმფრენი ჩამოგდების მომენტში „კოკას ნარგავების ხელით განადგურების სამუშაოების შემსრულებელი უნიფორმიანი პერსონალის უსაფრთხოებას“ იცავდა.
ოფიციალური პირების თქმით, თავდასხმა იმით დაიწყო, რომ სეპარატისტულმა დაჯგუფებებმა ოპერაციის ჩამტარებელ პოლიციელებს ცეცხლი გაუხსნეს. პოლიციელებმა საჰაერო დახმარება მოითხოვეს, თუმცა როდესაც ვერტმფრენი ადგილზე მივიდა, მას დრონი დაეჯახა და ის ამალფის ლოს-ტოროსის რაიონში ჩამოვარდა.
ეროვნული პოლიციის დირექტორმა, გენერალ-მაიორმა კარლოს ფერნანდო ტრიანა ბელტრანმა ვერტმფრენის ჩამოგდება „ტერორისტულ აქტად“ შეაფასა და განაცხადა, რომ დაშავებულების სამკურნალოდ და ოპერაციების გასაგრძელებლად დამატებითი პერსონალი გაიგზავნა.
ეს ორი თავდასხმა ქვეყანაში ძალადობის სერიოზულ ესკალაციაზე მიუთითებს, იმ ფონზე, როდესაც პეტროს მთავრობა შეიარაღებულ დაჯგუფებებთან მოლაპარაკებებსა და კოლუმბიის კოკაინის ეკონომიკის ლიკვიდაციას ცდილობს.