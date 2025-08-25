ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
სირიის პრეზიდენტი ისრაელთან უსაფრთხოების შესაძლო შეთანხმებაზე პროგრესის შესახებ მიანიშნებს
აჰმედ ალ-შარამ განაცხადა, რომ ისრაელთან უსაფრთხოების საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებებში, რომელიც 1974 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხაზს ეფუძნება, პროგრესი შეინიშნება. აღინიშნა, რომ აღნიშნული მოლაპარაკებები რეგიონული სტაბილურობის განმტკიცებას ისახავს მიზნ
/ Reuters
25 აგვისტო 2025

სირიის პრეზიდენტმა, აჰმედ ალ-შარამ, კვირას არაბულ მედიასთან შეხვედრისას, ისრაელთან უსაფრთხოების შესაძლო შეთანხმების მიღწევის პროგრესზე მიანიშნა.

სირიის ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ განცხადებებში, ალ-შარამ აღნიშნა, რომ დამასკოსა და თელ-ავივს შორის „შესაძლო უსაფრთხოების შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები მაღალ დონეზე მიმდინარეობს“ და განაცხადა, რომ „ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც მიღწეულ იქნება, 1974 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხაზს დაეფუძნება“.

გავრცელებული ინფორმაციით, ალ-შარამ თქვა, რომ მას არ სჯერა, რომ ისრაელთან სამშვიდობო შეთანხმებისთვის შესაფერისი დროა, თუმცა „თავს არ შეიკავებს“ ნებისმიერი შეთანხმებისგან, რომელიც სირიისა და რეგიონის ინტერესებში იქნება.

სირიის საინფორმაციო სააგენტოს (SANA) ცნობით, სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ასად ჰასან შაიბანმა, სამშაბათს პარიზში ისრაელის დელეგაციასთან გამართა მოლაპარაკებები დაძაბულობის შემცირების, სირიის საშინაო საქმეებში ჩაურევლობისა და რეგიონული სტაბილურობის ხელშემწყობი შეთანხმებების მიღწევის შესახებ.

აღინიშნა, რომ მოლაპარაკებებზე ასევე განიხილეს „სირიის სამხრეთში, სუვეიდას პროვინციაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვა და 1974 წლის ძალების დაშორიშორების შესახებ შეთანხმების ხელახლა ამოქმედება“.

1974 წლის ძალების დაშორიშორების შესახებ შეთანხმება

საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, მოლაპარაკებები აშშ-ის შუამავლობით მიმდინარეობს და წარმოადგენს დიპლომატიური ძალისხმევის ნაწილს, რომელიც „სირიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცებასა და ქვეყნის ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას“ ისახავს მიზნად.

1973 წლის ოქტომბრის არაბეთ-ისრაელის ომის შემდეგ ხელმოწერილი 1974 წლის ძალების დაშორიშორების შესახებ შეთანხმება მიზნად ისახავდა მხარეების მეომარი ძალების დაშორიშორებასა და ორ მხარეს შორის პირდაპირი შეტაკებების დასრულებას.

შეთანხმებამ შემოიღო რეგულაციები ჯარების გაყვანის შესახებ და შექმნა ორი ძირითადი ხაზი, ცნობილი როგორც ალფა და ბრავო ხაზები, რომლებიც სირიისა და ისრაელის სამხედრო პოზიციებს ჰყოფდა.

ორ ხაზს შორის შეიქმნა ბუფერული ზონა, რომელსაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ცეცხლის შეწყვეტის სადამკვირვებლო მისია (UNDOF) აკონტროლებდა.

