შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადების თანახმად, გერმანიამ მაისში ახალი კონსერვატიული კოალიციური მთავრობის მოსვლის შემდეგ, საკუთარი საზღვრებიდან 10 000-ზე მეტი არარეგულარული მიგრანტის შემოსვლა აღკვეთა.
კანცლერ ფრიდრიხ მერცის ახლო მოკავშირემ, ალექსანდერ დობრინდტმა ყოველკვირეულ ჟურნალ Stern-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საზღვრის კონტროლის კიდევ უფრო გამკაცრება წარმატებულია და მთავრობა ამ ზომების სექტემბრის ბოლოს შემდეგაც გაგრძელებას გეგმავს.
"8 მაისიდან მოყოლებული, ჩვენს საზღვრებზე 10 000-ზე მეტი არალეგალური მიგრანტი უკან გავაბრუნეთ, რომელთაგან დაახლოებით 550 თავშესაფრის მაძიებელი იყო. ცნობილია, რომ ამას საზღვარზე უკვე აქვს შედეგი, რაც თავშესაფრის მოთხოვნების შემცირების ერთ-ერთი მიზეზია," - განაცხადა დობრინდტმა და აღნიშნა, რომ მთავრობის მკაცრი ზომები "უკიდურესად ეფექტურია" და გლობალურ აღქმას ცვლის, რადგან ყველამ შეამჩნია, რომ გერმანიის საიმიგრაციო პოლიტიკა შეიცვალა.
დობრინდტმა ასევე განაცხადა: "ამ წარმატების გასაგრძელებლად, ამ კონტროლს სექტემბრის შემდეგაც გავაგრძელებთ. ყველა ზომა ეროვნული და ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისია."
ევროკავშირის უდიდესი ეკონომიკის მქონე გერმანია ამჟამად მასპინძლობს დაახლოებით 3,5 მილიონ ლტოლვილს, რომელთა უმეტესობა უკრაინელები, სირიელები და ავღანელები არიან, რომლებიც ქვეყანაში მიმდინარე ომებისა და კონფლიქტების გამო გაიქცნენ.
თებერვლის საარჩევნო კამპანიის დროს, კანცლერ მერცის ხელმძღვანელობით კონსერვატიულმა ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა არარეგულარული მიგრაციის შესამცირებლად მკაცრი ზომები დააანონსა. მაისში კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების შემდეგ, მათ დაიწყეს უფრო ფართო საზღვრის კონტროლის განხორციელება მეზობელ ქვეყნებთან. რამდენადაც ამ ქვეყნების ნაწილი ევროკავშირის წევრია, გერმანიის ამ ნაბიჯმა გარკვეული დაძაბულობა გამოიწვია.
გერმანიის საზღვრის კონტროლმა განსაკუთრებით დაძაბა ურთიერთობა აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელ პოლონეთთან. ვარშავამ, გასულ თვეში საკუთარ საზღვარზე დროებითი კონტროლის დაწესებით, გერმანია პოლონეთის ტერიტორიაზე მიგრანტების გადამისამართებაში დაადანაშაულა.
ევროკავშირის წესების თანახმად, წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ პასპორტის გარეშე შენგენის ზონაში დროებითი საზღვრის კონტროლი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში განახორციელონ, როგორიცაა საზოგადოებრივი წესრიგის სერიოზული საფრთხე. ევროპის კომისიამ არაერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთი ზომები მხოლოდ "უკიდურეს საშუალებად" უნდა იქნას გამოყენებული და "დროებითი" უნდა დარჩეს.
მერცის ხელმძღვანელობით კონსერვატორები ამტკიცებენ, რომ ევროკავშირის თავშესაფრის კანონის თანახმად, მიგრანტებმა განაცხადები პირველ წევრ სახელმწიფოში, მაგალითად, საბერძნეთში ან იტალიაში უნდა შეიტანონ და გერმანიისკენ გადაადგილების მიზეზი არ აქვთ.