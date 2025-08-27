ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ისრაელმა დრონის დარტყმებით დაკავა ექვსი სირიელი სამხედრო პერსონალი დამასკოს სამხრეთით
ისრაელი ისროლავს სირიის არმიის პოზიციებს დამასკოს სამხრეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც ამას ადასტურებს სახელმწიფო მედია არხი "ალ-იხბარია".
/ AP Archive
27 აგვისტო 2025

ისრაელის დრონების თავდასხმებმა დამასკოს გარეუბანში სირიის არმიის ექვსი ჯარისკაცი იმსხვერპლა

სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის „ალ-იხბარიას“ ცნობით, ისრაელმა დამასკოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სირიის არმიის პოზიციები დაბომბა.

სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის „ალ-იხბარიას“ ცნობით, ისრაელმა ქისვეს მახლობლად, დამასკოს სამხრეთით განხორციელებული უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმების შედეგად სირიის არმიის ექვსი ჯარისკაცი მოკლა.

სამშაბათს არხმა განაცხადა, რომ ისრაელის დრონებმა დამასკოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სირიის არმიის პოზიციები დაბომბეს.

გავრცელებული ინფორმაციით, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გასული წლის დეკემბერში დაცემის შემდეგ, ისრაელმა ასობით თავდასხმა განახორციელა სირიის სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის საბრძოლო თვითმფრინავებზე, სარაკეტო სისტემებზე და საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე.

ისრაელმა ასევე გააფართოვა თავისი ყოფნა ოკუპირებულ სირიის გოლანის მაღლობებზე, დაიპყრო დემილიტარიზებული ბუფერული ზონა, რითაც დაარღვია სირიასთან 1974 წლის დემილიტარიზაციის შეთანხმება.

ასადი, რომელიც თითქმის 25 წლის განმავლობაში სირიის ლიდერი იყო, დეკემბერში რუსეთში გაიქცა, რითაც ბოლო მოუღო ბაასის პარტიის რეჟიმს, რომელიც ხელისუფლებაში იყო 1963 წლიდან.

ახალი გარდამავალი ადმინისტრაცია, რომელსაც აჰმედ ალ-შარა ხელმძღვანელობს, იანვარში შეიქმნა.

