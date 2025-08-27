საინფორმაციო სააგენტო ANI-ის ცნობით, ოთხშაბათს, ინდოეთის ჩრდილოეთით, ჯამუს რეგიონში, ცნობილ ინდუისტურ მომლოცველთა გზაზე მეწყერმა სულ მცირე 30 ადამიანი იმსხვერპლა, რამაც ასევე გამოიწვია წყალდიდობები, რის გამოც ხელისუფლებამ ღამით ხალხს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდა.
ჯამუ ინდოეთის ფედერალურად მართული ჯამუ და ქაშმირის რეგიონის ნაწილია, რომელიც ასევე მოიცავს ინდოეთის მიერ კონტროლირებულ ქაშმირს.
მეტეოროლოგიური სამსახურის წარმომადგენლებმა ლადახის მთიანი რეგიონისთვის უფრო მეტი წვიმა და შტორმი, ძლიერი ქარი იწინასწარმეტყველეს, ხოლო ჯამუში ძლიერი წვიმების გაგრძელება აღნიშნეს.
ოფიციალური პირები იბრძვიან საკომუნიკაციო სერვისების აღსადგენად, ჯამუ და ქაშმირის პოლიტიკურმა ლიდერმა ომარ აბდულამ განაცხადა, რომ კავშირი „თითქმის არ არსებობს“.
ANI-ის ცნობით, სამშაბათს ვაიშნო დევის ინდუისტურ ტაძართან მომლოცველთა გზაზე მეწყერმა სულ მცირე 30 ადამიანი იმსხვერპლა.
ეს იყო ბოლო კატასტროფა, რომელიც გამოწვეული იყო ჰიმალაის რეგიონში ბოლო დღეებში მოსულმა წვიმებით. გასულ კვირას, ინდოეთის ქაშმირში, კისტვარში 60 ადამიანი დაიღუპა და 200 დაკარგულად ითვლება.
ხელისუფლებამ ჯამუში საგანმანათლებლო დაწესებულებების დახურვა ბრძანა. ამინდის სამსახურის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სამშაბათს ჯამუში 368 მმ (14.5 ინჩი) ნალექი დაფიქსირდა.
ტავი, ჩენაბი და ბასანთარის მდინარეებმა განგაშის დონეს გადააჭარბეს, რამაც წყალდიდობები გამოიწვია. ჯამუს რეგიონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რაქეშ კუმარმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაბლობებში წყალდიდობა მოხდა.
სატელევიზიო კადრებში ჩანს, რომ ტავი მდინარეზე ხიდის ჩამონგრევის შედეგად მანქანები დიდ ორმოში ჩავარდნენ, ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჯამუს ინდოეთის დანარჩენ ნაწილთან დამაკავშირებელი ზოგიერთი მაგისტრალიც დაზიანდა.
თავის მხრივ, პაკისტანიც ბოლო კვირებში მუსონურ წვიმებს ებრძვის.
სამშაბათს პაკისტანმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთის დიდ პენჯაბის პროვინციას „ძალიან მაღალიდან უკიდურესად მაღალი“ წყალდიდობის საფრთხე ემუქრება ძლიერი წვიმების და ინდოეთის ორი კაშხლიდან წყლის გაშვების გადაწყვეტილების გამო.
ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ 14 აგვისტოდან მოყოლებული, ძლიერი წვიმებით გამოწვეული წყალდიდობის გაფრთხილებების შემდეგ, პროვინციაში გადაადგილებულ პირთა რიცხვმა 150 000-ს გადააჭარბა, მათ შორის დაახლოებით 35 000 ნებაყოფლობით დატოვა საცხოვრებელი ადგილი.