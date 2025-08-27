ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თეირანმა "ზღვარი გადაკვეთა", როდესაც უარყო ბრალდებები ავსტრალიის ტერიტორიაზე ანტისემიტურ თავდასხმებში მონაწილეობის შესახებ.
პენი ვონგმა, რომელიც ოთხშაბათს რადიო ABC-ს ეთერში საუბრობდა, დაიცვა მთავრობის გადაწყვეტილება ირანის ელჩის გაძევების შესახებ და განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება ხანგრძლივი გამოძიების შემდგ იქნა მიღებული.
"ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვნახეთ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ნათქვამი. ჩვენ ამას უარვყოფთ", - თქვა ვონგმა.
ვონგმა ასევე გააფრთხილა ავსტრალიელები, არ იმოგზაურონ ირანში და შეახსენა, რომ ქვეყანა დიდი ხანია შედის სამოგზაუროდ არახელსაყრელ ქვეყნების სიაში.
"სიტუაცია განსაკუთრებით რთულია, რადგან ირანში აღარ გვყავს პერსონალი, რომელიც ავსტრალიის მოქალაქეებს დაეხმარება. ჩემი გზავნილი ნათელია: არ იმოგზაუროთ ირანში. თუ ირანში იმყოფებით, გთხოვთ, დაბრუნდით სახლში", - თქვა ვონგმა.
ვონგის განცხადებები მოჰყვა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის, აბას არაღჩის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ მისი ქვეყანა ავსტრალიაში არც ერთი თავდასხმის უკან არ დგას და ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ენტონი ალბანეზი "სუსტ პოლიტიკოსად" მოიხსენია.
არაღჩიმ, სამშაბათს გვიან X-ის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში, განაცხადა: "ირანი მასპინძლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს ებრაულ თემს, ათობით სინაგოგით. მაშინ როდესაც ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენს ქვეყანაში ამგვარი ადგილების დასაცავად, ირანის დადანაშაულებას ავსტრალიაში მსგავს ადგილებზე თავდასხმაში აზრი არ აქვს".
„ირანი იხდის ფასს ავსტრალიელი ხალხის მიერ პალესტინის მხარდაჭერისთვის. კანბერამ უკეთესი უნდა გააკეთოს, ვიდრე ომის დამნაშავეების მიერ მართული რეჟიმის დამშვიდების მცდელობაა. ეს ქმედებები მხოლოდ გაამხნევებს ნეთანიაჰუს და მის მსგავსებს“, - დასძინა მან.
ავსტრალიამ სამშაბათს ირანის ელჩი გააძევა და თეირანში თავისი საელჩოს საქმიანობა შეაჩერა. ავსტრალია ირანს მის ტერიტორიაზე ანტისემიტურ თავდასხმებში ადანაშაულებს.
ეს არის პირველი შემთხვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ავსტრალია ელჩს აძევებს.
ალბანეზემ ასევე განაცხადა, რომ ავსტრალია ირანის რევოლუციური გვარდიის კორპუსს ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებს.