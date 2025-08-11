ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ალბანეზი: ავსტრალია სექტემბერში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინას აღიარებს
ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა, ენტონი ალბანეზემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სანამ პალესტინის სახელმწიფო არ იქნება მუდმივი, მშვიდობა მხოლოდ დროებითი იქნება.
/ Reuters Archive
11 აგვისტო 2025

ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა, ენტონი ალბანეზემ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სექტემბერში, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებს. ეს ნაბიჯი კანადის, გაერთიანებული სამეფოსა და საფრანგეთის მიერ მიღებულ მსგავს გადაწყვეტილებებს მოჰყვება.

„სანამ ისრაელისა და პალესტინის სახელმწიფოების მუდმივი არსებობა არ იქნება უზრუნველყოფილი, მშვიდობა მხოლოდ დროებითი შეიძლება იყოს,“ - განუცხადა ალბანეზემ ჟურნალისტებს კვირას. „ავსტრალია აღიარებს პალესტინელი ხალხის უფლებას, ჰქონდეთ საკუთარი სახელმწიფო.“ მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ პალესტინის აღიარება დამოკიდებული იქნება პალესტინის ადმინისტრაციის მიერ აღებულ ვალდებულებებზე.

ალბანეზემ ასევე აღნიშნა, რომ ალყაში მოქცეულ ღაზაში ვითარებამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და ისრაელი აგრძელებს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას.

ორი სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტისკენ მოწოდებისას, ალბანეზემ განაცხადა, რომ მისი მემარცხენე-ცენტრისტული მთავრობა მხარს უჭერს როგორც ისრაელის უფლებას, იარსებოს უსაფრთხო საზღვრებში, ასევე პალესტინელების უფლებას, ჰქონდეთ საკუთარი სახელმწიფო.

გლობალური აღიარება

საფრანგეთმა და კანადამ გასულ თვეს განაცხადეს, რომ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას გეგმავენ გაერთიანებულმა სამეფომ კი აღნიშნა, რომ იმავე გზას დაადგება, თუ ისრაელი არ მიიღებს ზომებს პალესტინის ტერიტორიებზე არსებული ჰუმანიტარული კრიზისის მოსაგვარებლად და არ დათანხმდება ცეცხლის შეწყვეტას.

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა ივლისში განაცხადა, რომ სექტემბერში, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინის აღიარებას გეგმავს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, კირ სტარმერმაც, რამდენიმე დღის შემდეგ, საზოგადოების მხრიდან ინტენსიური ზეწოლის შედეგად, გამოაცხადა, რომ სექტემბერში, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინას აღიარებენ.

კანადის პრემიერ-მინისტრმა, მარკ კარნიმ, მალევე განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღიარებს პალესტინას, რაც ორი სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტისადმი ერთგულებით ახსნა.

ნეთანიაჰუს რეაქცია

ისრაელმა დაგმო ქვეყნების გადაწყვეტილება პალესტინის სახელმწიფოს მხარდაჭერის შესახებ და განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯები პალესტინის წინააღმდეგობის ჯგუფ „ჰამასს“ დააჯილდოებს.

პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კვირას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ისრაელის მოქალაქეების უმრავლესობა პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის წინააღმდეგია, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს მშვიდობის ნაცვლად ომს მოიტანს. ამ დროს, ათასობით მომიტინგე თელ-ავივის ქუჩებში გამოვიდა ნეთანიაჰუს გეგმის გასაპროტესტებლად, რომელიც თითქმის ორი წელია გრძელდება და მიზნად ისახავს გენოციდის ესკალაციასა და ღაზის ხელში ჩაგდებას.

„ევროპის ქვეყნებისა და ავსტრალიის ამ ხაფანგში ასე მოხვედრა... ეს იმედგაცრუებას იწვევს, ჩემი აზრით, ეს სამარცხვინოა. მაგრამ ეს ჩვენს პოზიციას არ შეცვლის,“ - განაცხადა ნეთანიაჰუმ.

ისრაელისა და აშშ-ის მტკიცებების მიუხედავად, რომ პალესტინა უარს ამბობს მშვიდობაზე, ნეთანიაჰუს არაერთხელ განუცხადებია, რომ სანამ ის პრემიერ-მინისტრია, პალესტინის სახელმწიფო არასდროს შეიქმნება.

