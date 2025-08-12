ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა: „ისრაელის სამხედრო ოკუპაციის ესკალაცია ღაზაში მხოლოდ მეტ სიკვდილს, მეტ ტანჯვას, მძევლების გათავისუფლების კიდევ უფრო მეტად შეფერხებას და ახლო აღმოსავლეთის დესტაბილიზაციას გამოიწვევს“.
ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ორშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში დაგმო ისრაელის სამხედრო ესკალაცია რეგიონში და აღნიშნა, რომ არც ესპანეთი და არც ევროკავშირი „არასდროს აღიარებენ“ ღაზას ან დასავლეთ სანაპიროს ცალმხრივ ანექსიას.
ესპანურ სამაუწყებლო კომპანია RTVE-სთან საუბრისას, ხოსე მანუელ ალბარესმა თქვა: „მე დაუყოვნებლივ მოვახდინე რეაგირება, ეს კატეგორიულად დავგმე: არც ჩვენ და არც ევროკავშირი ამას არასდროს ვაღიარებთ“.
ალბარესმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის, რაც ახლო აღმოსავლეთს ახლა ყველაზე მეტად სჭირდება, არის უსაფრთხოება როგორც პალესტინელი, ისე ისრაელელი ხალხისთვის და გაფრთხილება გამოთქვა, რომ „ისრაელის სამხედრო ოკუპაციის ეს ესკალაცია ღაზაში მხოლოდ მეტ სიკვდილს, მეტ ტანჯვას მოიტანს, მძევლების გათავისუფლებას კიდევ უფრო გაართულებს და ახლო აღმოსავლეთს კიდევ უფრო დაასუსტებს“.
ალბარესმა მოითხოვა „მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტა, ისრაელის მიერ ღაზაზე დაწესებული ბლოკადის დასრულება, ამ ხელოვნური შიმშილის დასრულება, ფართომასშტაბიანი ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება, ყველა მძევლის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება და საბოლოო მშვიდობა, ანუ ორი სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების განხორციელება“.
ისრაელი, 2023 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული, ღაზაში გენოციდური ომის გამო, რომელსაც 61,000-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა, საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სულ უფრო მზარდი კრიტიკის ქვეშ ექცევა. რეგიონის განადგურების გამომწვევმა სამხედრო ოპერაციამ შიმშილით გარდაცვალების შემთხვევებიც გამოიწვია.
პარასკევს, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ დასმულ კითხვაზე პასუხად, ალბარესმა აღნიშნა, რომ მადრიდი მხარს უჭერს მშვიდობისკენ მიმართულ ნებისმიერ გულწრფელ ნაბიჯს, „თუნდაც ისეთ ახალ ნაბიჯს, რომელმაც შესაძლოა ცეცხლის შეწყვეტა უზრუნველყოს“.
ამასთანავე, ესპანელმა მინისტრმა გაფრთხილება გამოთქვა ნებისმიერი შეთანხმების წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთს დააჯილდოებს. ალბარესმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ესპანეთის პოზიცია „ამ უსამართლო, არაპროვოცირებული ომის დაწყებიდან“ არ შეცვლილა და დასძინა, რომ „სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა დაცული უნდა იყოს“ და რომ „არაფერი უკრაინის შესახებ არ შეიძლება გადაწყდეს უკრაინის გარეშე“.
„თუ ამ ომში აგრესორი დაჯილდოვდება, თუ ეს ომი რუსეთისთვის მოგებით დასრულდება, მსოფლიო ხვალ კიდევ უფრო არასტაბილური ადგილი გახდება,“ - თქვა ალბარესმა და დასძინა, - „უკრაინის მომავალზე საუბრის უფლება მხოლოდ უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის და უკრაინის მთავრობას აქვთ“.