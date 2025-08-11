ახალი ზელანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, უინსტონ პიტერსმა, ორშაბათს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების საკითხს განიხილავს.
პიტერსის თქმით, პრემიერ-მინისტრ კრისტოფერ ლაქსონის კაბინეტი ამ საკითხზე ოფიციალურ გადაწყვეტილებას სექტემბერში მიიღებს და მთავრობის პოზიციას გაეროს ლიდერთა კვირეულზე წარადგენს.
ბოლო კვირებში ავსტრალიამ, გაერთიანებულმა სამეფომ და კანადამ განაცხადეს, რომ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებენ.
პიტერსმა აღნიშნა, რომ ახალი ზელანდიის ზოგიერთმა ახლო პარტნიორმა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების გზა აირჩია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ ახალი ზელანდია დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკას ატარებს. „ჩვენ ვაპირებთ, ეს საკითხი გულდასმით შევაფასოთ და შემდეგ ვიმოქმედოთ ახალი ზელანდიის პრინციპების, ღირებულებებისა და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად,“ - განაცხადა მან.
მინისტრის თქმით, მთავრობამ უნდა შეაფასოს, არის თუ არა მიღწეული საკმარისი პროგრესი პალესტინის ტერიტორიების სიცოცხლისუნარიან და ლეგიტიმურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების მიმართულებით. „ახალი ზელანდია დიდი ხანია ცხადად აცხადებს, რომ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება დროის საკითხია და არა შესაძლებლობის,“ - დასძინა პიტერსმა.
ეს განცხადება ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრის, ენტონი ალბანეზის, განცხადების შემდეგ გაკეთდა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა პალესტინის სახელმწიფოს სექტემბერში, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე აღიარებს.
ჟურნალისტებთან საუბრისას ალბანეზემ განაცხადა: „ავსტრალია აღიარებს პალესტინელი ხალხის უფლებას, ჰქონდეთ საკუთარი სახელმწიფო.“ მან ასევე დაამატა, რომ ეს არის „მტკიცე“ მშვიდობის ერთადერთი გზა. „აქ არის შესაძლებლობის მომენტი და ავსტრალია საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად იმუშავებს ამ შესაძლებლობის გამოსაყენებლად,“ - აღნიშნა ალბანეზემ.
2023 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ, საფრანგეთმა, გაერთიანებულმა სამეფომ და კანადამ, სხვა მრავალ ქვეყანასთან ერთად, პალესტინის სახელმწიფოებრიობის აღიარების გეგმები გამოაცხადეს.