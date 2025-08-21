ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
თალიბანი: ავღანეთის ტერიტორია მეზობლების წინააღმდეგ გამოყენებული არ იქნება
ამირ ხან მუთაქიმ განაცხადა, რომ ჩინეთთან ურთიერთობები „წინ მიიწევს“ და აღნიშნა, რომ ქაბული ჩინეთს „კარგ სავაჭრო პარტნიორად“ განიხილავს. ორმხრივმა ვაჭრობამ 1 მილიარდ დოლარს მიაღწია.
21 აგვისტო 2025

ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ამირ ხან მუთაქიმ, ოთხშაბათს ჩინელ კოლეგასთან, ვან ისთან, შეხვედრისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყნის ტერიტორია არასდროს იქნება გამოყენებული მისი მეზობლების წინააღმდეგ. ეს შეხვედრა ვან ის 2022 წლის მარტის შემდეგ ქაბულში მეორე ვიზიტი იყო.

ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად, ჩინეთის, ავღანეთისა და პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის დაგეგმილი სამმხრივი შეხვედრის წინ, ვან იმ და მუთაქიმ ორმხრივი შეხვედრა გამართეს, სადაც განიხილეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა სხვადასხვა სფეროში. აღინიშნა, რომ შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო „პრაქტიკული წინადადებები“ ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების შესახებ.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ავღანეთსა და ჩინეთს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაზრდის წინადადებებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტრანსპორტი, საბანკო საქმე და სავაჭრო ბალანსის უზრუნველყოფა. ვან იმ განაცხადა, რომ ქაბულთან ურთიერთობები „წინ მიიწევს“ და აღსანიშნავია თანამშრომლობის გაფართოება სხვადასხვა სფეროში.

ვან იმ აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყნის შესაბამისი უწყებები მუშაობენ ავღანეთიდან ჩინეთში ექსპორტის გაზრდაზე და დასძინა, რომ პეკინი მზადაა მხარი დაუჭიროს „სარტყელი და გზის ინიციატივას“ (BRI).

ცნობილია, რომ პეკინი ცდილობს გააფართოოს ჩინეთ-პაკისტანის ეკონომიკური დერეფანი, რომელიც BRI-ის ფლაგმანი პროექტია, ავღანეთის მიმართულებით. ქაბული კი მასპინძლობს პირველ მრავალმხრივ დიპლომატიურ ღონისძიებას, რომელიც ჩინეთის, პაკისტანისა და ავღანეთის მაღალი რანგის დიპლომატებს აერთიანებს.

ავღანეთის დროებითი მთავრობა, 2021 წლის აგვისტოში თალიბანის ხელისუფლებაში დაბრუნების შემდეგ, ოფიციალურად მხოლოდ რუსეთმა აღიარა.

პაკისტანს შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრი ისჰაკ დარი წარმოადგენს.

ქაბულის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა, ჰაფიზ ზია აჰმედმა, სოციალურ პლატფორმა X-ზე განაცხადა, რომ სამმხრივ შეხვედრაზე „გაიმართება ფართო დისკუსიები რიგ დიპლომატიურ საკითხებზე, მათ შორის პოლიტიკურ, რეგიონულ და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე“.

ჩინეთს, პაკისტანსა და ავღანეთს შორის ბოლო სამმხრივი შეხვედრა მაისში, ჩინეთში გაიმართა.

