თურქეთის პრეზიდენტის, რეჯეფ თაიფ ერდოღანის, 2011 წლის ვიზიტი სომალიში ისტორიული გარდამტეხი მომენტი იყო, რომელმაც ქვეყნის ბედი შეცვალა, – განაცხადა სომალის პორტებისა და საზღვაო ტრანსპორტის მინისტრმა, აბდულქადირ მოჰამედ ნურმა.
სააგენტო „ანადოლუსთან“ (AA) ინტერვიუში ნურმა აღნიშნა, რომ ერდოღანის ვიზიტი 2011 წლის აგვისტოში შედგა სომალისთვის ერთ-ერთ ურთულეს პერიოდში, 1990 წელს სახელმწიფო სტრუქტურის კოლაფსის შემდეგ.
ნურის თქმით, ერდოღანის ვიზიტი მოგადიშოში მეუღლესთან, ემინე ერდოღანთან, შვილებთან და მინისტრებთან ერთად, დაუვიწყარ დღედ დარჩა, რადგან ის სომალის ისტორიაში ყველაზე მძიმე გვალვასთან ბრძოლის პერიოდს დაემთხვა.
სომალელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ეს ვიზიტი იყო გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც ქვეყანა იზოლაციიდან გამოიყვანა და საერთაშორისო საზოგადოების დღის წესრიგში დააბრუნა, ხოლო თურქეთ-სომალის ურთიერთობები სტრატეგიულ დონეზე აიყვანა.
ნურმა აღნიშნა, რომ სომალი, რომელიც 1990 წლის სახელმწიფო კოლაფსის შემდეგ მიტოვებულად გამოიყურებოდა, თავის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უარეს გვალვას განიცდიდა.
„იმ დღეებში სომალი იზოლირებული და დახმარების გარეშე დარჩენილი ქვეყანა იყო. გარდამტეხი მომენტი დადგა, როდესაც პრეზიდენტი ერდოღანი თავის კაბინეტთან, ოჯახთან და ყველა ოფიციალურ პირთან ერთად სომალიში ჩავიდა. დახმარება მხოლოდ თურქ ხალხს არ გაუწევია, მთელი მსოფლიოს ყურადღება სომალისკენ იყო მიპყრობილი,“ – განაცხადა მან.
ნურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ერდოღანის ვიზიტის შემდეგ თურქეთს სომალი არასდროს მიუტოვებია და დასძინა: „იმ დღიდან მოყოლებული, ყოველდღე უკეთესობისკენ მივდიოდით. თურქეთის წვლილი სომალის აღდგენაში უზარმაზარი იყო.“
ნურმა აღნიშნა, რომ თურქეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა სომალის ტერორიზმთან ბრძოლაში, განვითარებასა და სომალელი ხალხის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში.
სომალის დაგეგმარების, ინვესტიციებისა და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სომალის ინვესტიციების ხელშეწყობის ოფისის დირექტორმა, მოჰამედ დჰუბოუმ, ერდოღანის ვიზიტების შესახებ განაცხადა: „2011 წლის ვიზიტი ჰუმანიტარულ დახმარებას ისახავდა მიზნად, ხოლო 2016 წლის მეორე ვიზიტი განვითარებაზე იყო ორიენტირებული.“
დჰუბოუმ აღნიშნა, რომ თურქეთის როლი სომალიში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურისკენ გადაიხარა.
მოგადიშოში საელჩოს გახსნამ, თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოს (TİKA) ოფისის დაარსებამ, ასევე თურქული სკოლებისა და საავადმყოფოების გახსნამ, ურთიერთობების ინსტიტუციონალიზაციას შეუწყო ხელი.
დღეს სომალი თურქეთის აფრიკული პოლიტიკის ერთ-ერთ სიმბოლოდ იქცა. თურქული კომპანიები სომალის ინფრასტრუქტურასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესამჩნევ როლს ასრულებენ, ხოლო ორი ქვეყანა აგრძელებს თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობების შესწავლას ენერგეტიკის, მეთევზეობისა და კოსმოსის სფეროებშიც კი.