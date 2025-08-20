ავსტრალიამ მკაცრი პასუხი გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებას, რომელმაც ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ენტონი ალბანეზე "ისრაელის მოღალატე სუსტ პოლიტიკოსად" მოიხსენია. ამ განცხადებამ ბოლო დროს ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ზრდა გამოიწვია.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ტონი ბერკმა ABC-სთან საუბარში ნეთანიაჰუს ეს გამოსვლა „იმედგაცრუებული ლიდერის რისხვის გამოხატულებად“ შეაფასა.
„ძალა იმით არ იზომება, თუ რამდენ ადამიანს მოკლავ ან რამდენ ბავშვს დატოვებ მშიერს“, - განაცხადა ბერკმა და დასძინა: „ვხედავთ, რომ ზოგიერთი ქმედებით ისრაელი მსოფლიოსგან კიდევ უფრო იზოლირებული ხდება და ეს მათ ინტერესებშიც არ შედის“.
ეს განცხადებები კანბერას მიერ გასულ კვირას პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას მოჰყვა. ავსტრალია შეუერთდა ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა საფრანგეთი, კანადა და გაერთიანებული სამეფო, რომლებმაც ეს ნაბიჯი გადადგეს.
ნეთანიაჰუ ამ გადაწყვეტილებას რისხვით გამოეხმაურა და ალბანეზე „ავსტრალიელი ებრაელების მიტოვებაში“ დაადანაშაულა.
ბოლო დღეებში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები სწრაფად გაუარესდა.
ვიზების გაუქმება
ორშაბათს, ავსტრალიამ გააუქმა ულტრამემარჯვენე ისრაელელი პოლიტიკოსის, სიმხა როტმანის ვიზა და განაცხადა, რომ ღონისძიება, რომელშიც მას მონაწილეობა უნდა მიეღო, „განხეთქილებას გამოიწვევდა“.
სამშაბათს კი, ისრაელმა საპასუხოდ გააუქმა პალესტინის ადმინისტრაციაში მომუშავე ავსტრალიელი დიპლომატების ვიზები.
ნეთანიაჰუს მიერ X-ზე გვიან ღამით გაკეთებულმა პოსტმა: „ისტორიას ალბანეზე ემახსოვრება, როგორც სუსტი პოლიტიკოსი, რომელმაც ისრაელს უღალატა და ავსტრალიელი ებრაელები მიატოვა“, დებატები კიდევ უფრო გაამწვავა.
ავსტრალია დიდი ხნის განმავლობაში ისრაელის ახლო მეგობრად ითვლებოდა. მელბურნი ცნობილი იყო, როგორც ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც ისრაელის ფარგლებს გარეთ ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ჰოლოკოსტს გადარჩენილი ცხოვრობდა. თუმცა, ღაზაში მიმდინარე გენოციდმა ურთიერთობები შეცვალა.
ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრმა კრისტოფერ ლუქსონმა გასულ კვირას განაცხადა, რომ ნეთანიაჰუმ „კონტროლი დაკარგა“ იმ პერიოდში, როდესაც ისრაელი საერთაშორისო ასპარეზზე სულ უფრო მარტოვდება.
ახალმა ზელანდიამაც განაცხადა, რომ პალესტინის აღიარების საკითხს განიხილავს.
ავსტრალიასა და ისრაელს შორის ურთიერთობები უკვე დაძაბული იყო გასული წლის ბოლოს სიდნეისა და მელბურნში მომხდარი ანტისემიტური თავდასხმების სერიის შემდეგ.