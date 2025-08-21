ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
1 მინიმალური კითხვა
იტალიელი მწვრთნელები ისრაელის საერთაშორისო ფეხბურთიდან მოკვეთას ითხოვენ
იტალიის მწვრთნელთა ასოციაციამ ღაზაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით „მორალური აუცილებლობის“ გამო მოქმედებისკენ მოუწოდა.
იტალიელი მწვრთნელები ისრაელის საერთაშორისო ფეხბურთიდან მოკვეთას ითხოვენ
/ AA
21 აგვისტო 2025

იტალიის საინფორმაციო სააგენტო ANSA-ს ცნობით, იტალიელმა ფეხბურთის მწვრთნელებმა ისრაელის საერთაშორისო ტურნირებიდან მოკვეთისკენ მოუწოდეს.

იტალიის მწვრთნელთა ასოციაციამ (AIAC) სამშაბათს იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის (FIGC) პრეზიდენტს, გაბრიელე გრავინას, წერილით მიმართა და ღაზასთან დაკავშირებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მოითხოვა. მათ მოითხოვეს, რომ უეფასა და ფიფას წარედგინოს წინადადება ისრაელის საერთაშორისო შეჯიბრებებიდან დროებით მოკვეთის შესახებ.

იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები სექტემბერ-ოქტომბერში მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებში ისრაელს დაუპირისპირდება.

რეკომენდებული

ასოციაციამ, რომელსაც რენცო ულივიერი ხელმძღვანელობს, ეს ინიციატივა შეაფასა, როგორც „არა მხოლოდ სიმბოლური ქმედება, არამედ აუცილებელი არჩევანი“ და აღნიშნა, რომ ეს არის „მთელი ხელმძღვანელი გუნდის მიერ გაზიარებული მორალური ვალდებულება“.

ულივიერის თქმით, „ჰუმანური ღირებულებები, რომლებიც სპორტს უდევს საფუძვლად, გვავალდებულებს, შევეწინააღმდეგოთ ჩაგვრისა და სისასტიკის აქტებს, რომლებსაც საშინელი შედეგები მოჰყვება“.

2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელმა ღაზაში 62 000-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა. ომმა რეგიონი გაანადგურა და შიმშილით გამოწვეული სიკვდილიანობა გამოიწვია.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us