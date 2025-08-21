იტალიის საინფორმაციო სააგენტო ANSA-ს ცნობით, იტალიელმა ფეხბურთის მწვრთნელებმა ისრაელის საერთაშორისო ტურნირებიდან მოკვეთისკენ მოუწოდეს.
იტალიის მწვრთნელთა ასოციაციამ (AIAC) სამშაბათს იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის (FIGC) პრეზიდენტს, გაბრიელე გრავინას, წერილით მიმართა და ღაზასთან დაკავშირებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მოითხოვა. მათ მოითხოვეს, რომ უეფასა და ფიფას წარედგინოს წინადადება ისრაელის საერთაშორისო შეჯიბრებებიდან დროებით მოკვეთის შესახებ.
იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები სექტემბერ-ოქტომბერში მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებში ისრაელს დაუპირისპირდება.
ასოციაციამ, რომელსაც რენცო ულივიერი ხელმძღვანელობს, ეს ინიციატივა შეაფასა, როგორც „არა მხოლოდ სიმბოლური ქმედება, არამედ აუცილებელი არჩევანი“ და აღნიშნა, რომ ეს არის „მთელი ხელმძღვანელი გუნდის მიერ გაზიარებული მორალური ვალდებულება“.
ულივიერის თქმით, „ჰუმანური ღირებულებები, რომლებიც სპორტს უდევს საფუძვლად, გვავალდებულებს, შევეწინააღმდეგოთ ჩაგვრისა და სისასტიკის აქტებს, რომლებსაც საშინელი შედეგები მოჰყვება“.
2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელმა ღაზაში 62 000-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა. ომმა რეგიონი გაანადგურა და შიმშილით გამოწვეული სიკვდილიანობა გამოიწვია.