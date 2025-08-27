ლიეტუვას პარლამენტმა ინგა რუგინენეს პრემიერ-მინისტრობა დაამტკიცა მას შემდეგ, რაც წინა მთავრობა ივლისში კორუფციული სკანდალის გამო დაიშალა.
ყოფილი მთავრობის სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის თანამდებობაზე მყოფმა რუგინენემ სამშაბათს განაცხადა, რომ გააგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას, ინვესტიციებს განახორციელებს ქვეყნის თავდაცვაში და შეეცდება უთანასწორობის შემცირებას.
თუმცა, რამდენიმე ათასმა ადამიანმა ახალი მთავრობის წინააღმდეგ დემონსტრაცია გამართა და კაბინეტი დაადანაშაულა იმაში, რომ ის მოიცავს პოლიტიკოსებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან რუსეთისა და ბელარუსის მიმართ სანქციებს, ასევე ვაქცინის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს.
„ჩემი ყველაზე დიდი ოცნებაა, რომ ჩემი ვადის ბოლოს კვლავ გამოვიდე თქვენს წინაშე და ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები შევასრულეთ“, - განაცხადა რუგინენემ პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, რომელიც გასულ წელს დეპუტატად აირჩიეს.
ყოფილი სოციალ-დემოკრატიული პრემიერ-მინისტრი გინტაუტას პალუკასი 1 აგვისტოს გადადგა რამდენიმე კომპანიასთან დაკავშირებული გამოძიების გამო.
LSDP-ის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია მოიცავს პოპულისტურ პარტიას „ნემუნას გარიჟრაჟი“, ლიეტუვას ფერმერთა და მწვანეთა კავშირს, ლიეტუვაში პოლონელთა საარჩევნო მოძრაობას - ქრისტიანულ ოჯახებს და დამოუკიდებელ დეპუტატებს.
ცენტრისტულ-მემარცხენე დემოკრატების პარტია „ლიეტუვასთვის“ კოალიციიდან გავიდა და განაცხადა, რომ არ შეუძლიათ იმუშაონ „ნემუნას გარიჟრაჟთან“. „ნემუნას გარიჟრაჟის“ ლიდერმა რემიგიუს ჟემაიტიტისმა 2023 წელს დეპუტატის მანდატი დატოვა ანტისემიტური განცხადებების გამო, თუმცა გასულ წელს ხელახლა აირჩიეს.
პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ, მიუხედავად იმისა, რომ მხარი დაუჭირა ახალ მთავრობას, სამშაბათს ლიეტუვას რადიოსადგურს განუცხადა, რომ „ნემუნას გარიჟრაჟის“ კოალიციაში ჩართვა იყო „შეუძლებელი შეცდომა“.
პოლონურ-ქრისტიანული ალიანსის თავმჯდომარემ და ევროპარლამენტის წევრმა ვალდემარ ტომაშევსკიმ, რომელსაც კრემლის მხარდაჭერაში ადანაშაულებდნენ, უარყო აღნიშნული ბრალდებები.
ერთ-ერთი დამოუკიდებელი დეპუტატი, იგნას ვეგელე, ყურადღება მიიპყრო კორონავირუსის პანდემიის დროს დაწესებული შეზღუდვების წინააღმდეგ გამართული კამპანიით. ვეგელემ გასულ წელს ლიეტუვას საპრეზიდენტო არჩევნებში მესამე ადგილი დაიკავა.