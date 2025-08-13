ისრაელის არმიის მიერ გეგმის დამტკიცების შესახებ ინფორმაცია მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ჰამასმა განაცხადა, რომ მათი მაღალი რანგის დელეგაცია კაიროში ჩავიდა ეგვიპტელ ოფიციალურ პირებთან დროებითი ზავის შესახებ „წინასწარი მოლაპარაკებების“ გასამართად.
ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში, არმიამ გამოაცხადა, რომ ისრაელის გენერალური შტაბის უფროსმა ღაზის ოკუპაციის ოპერატიული გეგმის „ძირითადი ჩარჩო“ დაამტკიცა.
სამხედრო განცხადების თანახმად, ისრაელის გენერალური შტაბის უფროსმა, ეიალ ზამირმა, გეგმა გენერალური შტაბის ფორუმთან, ისრაელის შიდა უსაფრთხოების სააგენტოს (ISA) წარმომადგენლებთან და სხვა მეთაურებთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე დაამტკიცა. „შეხვედრის დროს შეფასდა ისრაელის არმიის (IDF) დღემდე განხორციელებული ქმედებები, მათ შორის, ზეითუნის რაიონში სამშაბათს დაწყებული თავდასხმა“, - ნათქვამია განცხადებაში.
განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ „ღაზაში შემდგომი ეტაპების გეგმის ძირითადი კონცეფცია წარმოდგენილი და დამტკიცებული იქნა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად“.
ისრაელის ინტენსიური თავდასხმები
ღაზის სამოქალაქო თავდაცვის სააგენტომ განაცხადა, რომ ისრაელის საჰაერო თავდასხმები ქალაქ ღაზაზე ბოლო დღეებში გაძლიერდა და ზეითუნისა და საბრას კვარტლებში „სამოქალაქო სახლების მიმართ ძალიან მძიმე საჰაერო იერიშები განხორციელდა, რაც შესაძლოა მაღალსართულიან შენობებსაც მოიცავდეს“.
ნეთანიაჰუს მთავრობის გეგმებმა, გააფართოვოს ღაზის ომი 22 თვეზე მეტი ხნის კონფლიქტის შემდეგ, საერთაშორისო და შიდა ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია.
გაეროს მიერ მხარდაჭერილი ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ რეგიონში, სადაც ისრაელმა ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება სერიოზულად შეზღუდა, შესაძლოა ფართომასშტაბიანი შიმშილობა დაიწყოს.
ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ისრაელის ომს ღაზაში ამ დრომდე სულ მცირე 61,599 პალესტინელი ემსხვერპლა.