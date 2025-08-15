აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოხარული იქნება, თუ ჟურნალისტები ალყაში მოქცეულ ღაზაში შევლენ, ადგილზე გაეცნობიან ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და გააშუქებენ მას.
ცნობისათვის, ისრაელმა, 2023 წლის ოქტომბერში დაწყებული გენოციდის შემდეგ, აკრძალა უცხოელი ჟურნალისტების ღაზაში შესვლა ისრაელის არმიის თანხლების გარეშე.
„ვისურვებდი, რომ ეს მოხდეს. რა თქმა უნდა“, - განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს ხუთშაბათს ოვალურ კაბინეტში. „ჩემთვის სრულიად მისაღებია ჟურნალისტების შესვლა. და იცით, ჟურნალისტობა ძალიან სახიფათო საქმეა, მაგრამ ამის ნახვა მსურს.“
ეს განცხადებები მოჰყვა პეტიციას, რომელსაც ხელი მოაწერა 100-ზე მეტმა ჟურნალისტმა, ფოტორეპორტიორმა და ომის კორესპონდენტმა მთელი მსოფლიოდან. ისინი ითხოვენ „დაუყოვნებლივ და შეუფერხებელ“ წვდომას, რათა უცხოურმა პრესამ დამოუკიდებლად შეძლოს ღაზაში მიმდინარე ხოცვა-ჟლეტის გაშუქება.
პეტიციას, რომელიც გამოქვეყნდა ჯილდოს მფლობელი ომის ფოტოგრაფის, ანდრე ლიონის მიერ წამოწყებული ინიციატივის „ახალი ამბების მომზადების უფლება“ ფარგლებში, ხელი მოაწერეს გლობალური საინფორმაციო ორგანიზაციების ცნობილმა წარმომადგენლებმა, როგორებიც არიან ალექს კროუფორდი Sky News-დან, კრისტიან ამანპური და კლარისა უორდი CNN-დან, მეჰდი ჰასანი და ცნობილი ომის ფოტოგრაფი დონ მაკალინი.
ხელმომწერებმა მოუწოდეს ისრაელს, დაუშვას უცხოელი ჟურნალისტების თავისუფალი და გამჭვირვალე შესვლა ღაზაში და განაცხადეს, რომ ომის დაწყებიდან საერთაშორისო მედიისთვის დაწესებული აკრძალვა „საზოგადოების ინფორმირებულობის უფლების აშკარა დარღვევაა“.
პრესის თავისუფლების დამცველმა ჯგუფებმა და ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა არაერთხელ მოუწოდეს ისრაელს შეზღუდვების მოხსნისკენ და გააფრთხილეს, რომ ღაზაში დამოუკიდებელი გაშუქების ნაკლებობა გლობალურ საზოგადოებას ტოვებს შეზღუდული, სამხედროების მიერ დამტკიცებული ნარატივებისა და იმ მცირერიცხოვანი ადგილობრივი ჟურნალისტების მუშაობის ამარა, რომელთაგან ბევრი კონფლიქტის დროს დაიღუპა.