არაერთი არაბული სახელმწიფო გმობს ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებებს, სადაც ის „დიდი ისრაელის“ ხედვის ერთგულებას გამოხატავს და აცხადებს, რომ ეს განცხადებები საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოების სუვერენიტეტს და საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა.
სამშაბათს, i24 საინფორმაციო არხთან საუბრისას, ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ის „ძალიან ერთგულია“ „დიდი ისრაელის“ ხედვისა და საკუთარ თავს „ისტორიული და სულიერი მოვალეობის მქონე კაცად“ მოიხსენიებს, რომელიც წარმოადგენს „ებრაელთა თაობებს, რომლებიც აქ მოსვლაზე ოცნებობდნენ და იმ ებრაელთა თაობებს, რომლებიც მათ შემდეგ მოვლენ“.
„დიდი ისრაელი“ არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ისრაელის პოლიტიკაში ტერიტორიული გაფართოების აღსანიშნავად, რომელიც მოიცავს ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროს, ბლოკირებულ ღაზას, ოკუპირებულ სირიის გოლანის მაღლობებს, ეგვიპტის სინას ნახევარკუნძულს და იორდანიის ნაწილებს.
იორდანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნეთანიაჰუს განცხადებები შეაფასა, როგორც „საშიში და პროვოკაციული დაძაბულობის“ შექმნის მცდელობა და განაცხადა, რომ ეს განცხადებები საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოების სუვერენიტეტს და არღვევს გაეროს წესდებას. სამინისტრომ განაცხადა, რომ მსგავსი „ფანტასტიკური პრეტენზიები“ არ შეამცირებს პალესტინელი ხალხის კანონიერ უფლებებს და მხოლოდ გააღვივებს „ძალადობისა და კონფლიქტების ციკლებს“ ღაზასა და ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე.
პალესტინის ხელისუფლებამ ეს განცხადებები შეაფასა, როგორც „პალესტინელი ხალხის ლეგიტიმური უფლებების იგნორირება“ და „საშიში პროვოკაცია და ესკალაცია, რომელიც საფრთხეს უქმნის რეგიონულ უსაფრთხოებას“, ამასთანავე კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი ერთგულება დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოს მიმართ 1967 წლის საზღვრებში, რომლის დედაქალაქიც იქნება აღმოსავლეთ იერუსალიმი.
კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ეს განცხადებები ასახავს „ოკუპაციის ადმინისტრაციის ქედმაღლობას, კრიზისებისა და კონფლიქტების გამწვავებისადმი მის მიდგომას და სახელმწიფოების სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევას“ და გამოთქვა მხარდაჭერა „სამართლიანი, ყოვლისმომცველი და მდგრადი მშვიდობის“ მიღწევისკენ მიმართული ძალისხმევის მიმართ.
საუდის არაბეთმა უარყო „ექსპანსიონისტური იდეები და პროექტები“ და კვლავ დაადასტურა „პალესტინელი ხალხის ისტორიული და იურიდიული უფლება, შექმნან დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო საკუთარ მიწაზე“.
არაბულმა ლიგამ დაგმო ისრაელის „აგრესიული და ექსპანსიონისტური ტენდენციები“ და გააფრთხილა, რომ ეს „სერიოზულ საფრთხეს უქმნის არაბულ ეროვნულ კოლექტიურ უსაფრთხოებას“.
ისრაელის გენოციდი ღაზაში
2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელი ფართომასშტაბიან გენოციდს ახორციელებს ღაზაში, რის შედეგადაც 61 700-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა, რომელთა თითქმის ნახევარი ქალები და ბავშვები არიან.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასული წლის ნოემბერში ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, იოავ გალანტის ღაზაში ომის დანაშაულებებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების გამო დაპატიმრების ორდერი გასცა. ისრაელის წინააღმდეგ გენოციდის საქმე საერთაშორისო სასამართლოშიც მიმდინარეობს.