თურქეთის ტელე-რადიო მაუწყებლობა, TRT-მ მოიპოვა ექსკლუზიური საჰაერო კადრები, რომლებიც ასახავს ღაზაში 2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელის მიერ განხორციელებული ინტენსიური თავდასხმების შედეგად გამოწვეული ნგრევის მასშტაბებს.
კორესპონდენტმა მუჯაჰით აიდემირმა და ოპერატორმა ოსმან ექენმა, იორდანიის მიერ საჰაერო გზით დახმარების მიწოდების ოპერაციის დროს, დააფიქსირეს, რომ ღაზა ამოუცნობი გახდა. ისრაელის საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო თავდასხმებმა ათიათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და უბნები მთლიანად ნანგრევებად აქცია.
ადგილობრივი ჯანდაცვის ორგანოების მონაცემებით, 2023 წლის 7 ოქტომბრიდან ისრაელის თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 61 776 პალესტინელი დაიღუპა და 154 906 დაიჭრა. ვარაუდობენ, რომ ათასობით ადამიანი კვლავ დანგრეული შენობების ნანგრევების ქვეშაა მოყოლილი.
თვეების განმავლობაში მიმდინარე ბლოკადამ სერიოზულად შეზღუდა საკვების, წყლის, მედიკამენტებისა და სხვა პირველადი საჭიროების საგნების შეტანა, რამაც ჰუმანიტარული კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა. დახმარების ორგანიზაციები შიმშილის მსგავსი პირობების შესახებ აფრთხილებენ. გავრცელებული ინფორმაციით, შიმშილით დღემდე სულ მცირე 239 ადამიანი გარდაიცვალა, მათგან 106 ბავშვია. მხოლოდ ბოლო 24 საათის განმავლობაში შიმშილით კიდევ ოთხი ბავშვი და ერთი ზრდასრული გარდაიცვალა.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და ჰუმანიტარული ჯგუფების თანახმად, ღაზის ინფრასტრუქტურის 88% განადგურებულია.
რეგიონის 2.3 მილიონიანი მოსახლეობის უმრავლესობა - დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი - იძულებით გადაადგილებულია და ბევრ მათგანს არაერთხელ მოუწია საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა. იძულებით გადაადგილებული ოჯახები თავშესაფარს გადაჭედილ სკოლებში ან დროებით კარვებში ეძებენ. ამ ადგილებში ჰიგიენური პირობები მძიმეა, სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია და დაავადებები სწრაფად ვრცელდება.
ისრაელის ძალებს ბრალი ედებათ დახმარების გამანაწილებელი პუნქტებისა და დროებითი თავშესაფრების მიზანში ამოღებაში. პალესტინის ოფიციალური პირების თქმით, მაისის ბოლოდან ასეთ ადგილებზე თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 1 881 ადამიანი დაიღუპა და დაახლოებით 13 900 დაიჭრა.
ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები და გაეროს სააგენტოები არაერთხელ აცხადებენ, რომ შიმშილისა და გაჭირვების, როგორც ომის იარაღის გამოყენება, საერთაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგება და აფრთხილებენ, რომ ღაზაში ვითარება სრულმასშტაბიან ჰუმანიტარულ კატასტროფას წარმოადგენს.