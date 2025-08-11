გაეროს უშიშროების საბჭომ "მტკიცედ" დაადასტურა თავისი ერთგულება სირიის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და დაგმო ქვეყნის გარდამავალ პროცესში ჩარევა.
კვირას გავრცელებულ განცხადებაში საბჭომ აღნიშნა: "უშიშროების საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის მტკიცე ერთგულებას სირიის არაბული რესპუბლიკის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და მოუწოდებს ყველა სახელმწიფოს, პატივი სცენ ამ პრინციპებს."
განცხადებაში დაგმობილია "სირიის პოლიტიკურ, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკურ გარდამავალ პროცესში ნებისმიერი ნეგატიური ან დესტრუქციული ჩარევა" და გაფრთხილება გაკეთდა, რომ ჩარევები ძირს უთხრის სტაბილიზაციის მცდელობებს.
საბჭო მოუწოდებს ყველა სახელმწიფოს, "თავი შეიკავონ ნებისმიერი ქმედებისგან ან ჩარევისგან, რამაც შეიძლება ქვეყნის შემდგომი დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს."
გარდა ამისა, "ღრმა შეშფოთება" გამოითქვა ივლისში სამხრეთში მდებარე სუვეიდას რეგიონში მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით და "მკაცრად" დაგმეს რეგიონში დაძაბულობის ზრდა.
ლონდონში დაფუძნებული სირიის ადამიანის უფლებათა ქსელის განცხადებით, სუვეიდაში ცეცხლის შეწყვეტა მოხდა დრუზების ჯგუფებსა და ბედუინთა ტომებს შორის ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე შეიარაღებული შეტაკებების შემდეგ, რომელიც 19 ივლისიდან დაიწყო და 426 ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია.
ტერორიზმთან ბრძოლა ყველა ფორმით
განცხადებაში ხაზგასმულია 1974 წლის ძალების გამიჯვნის შეთანხმებისა და ამ კონტექსტში გაეროს ცეცხლის შეწყვეტის სადამკვირვებლო ძალების (UNDOF) როლის პატივისცემის მნიშვნელობა და ხაზი გაესვა დაძაბულობის შესამცირებლად პირობების დაცვის აუცილებლობას.
რაც შეეხება სირიის ტერიტორიაზე მოქმედ ტერორისტულ ჯგუფებს, ხაზგასმულია ქვეყანაში ტერორიზმის ყველა ფორმასთან ბრძოლის მნიშვნელობა და შეშფოთება გამოითქვა ტერორისტების მიერ ქვეყნისთვის შექმნილი საფრთხის გამო.
უშიშროების საბჭომ ასევე გამოხატა მხარდაჭერა სირიელების მიერ მართული და დამტკიცებული ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესის განხორციელებისთვის.
ხაზგასმულია ქვეყანაში ყველა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის დაცვის აუცილებლობა და აღინიშნა, რომ ამის გარეშე სირიაში "მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება" ვერ მიიღწევა.
"უშიშროების საბჭო მიესალმება სირიის დროებითი ხელისუფლების განცხადებას, რომელიც გმობს ძალადობას და მოქმედებს დამნაშავეების გამოძიებისა და პასუხისგებაში მიცემის მიზნით", - ნათქვამია განცხადებაში.
ეს განცხადება გაკეთდა იმ პერიოდში, როდესაც სირიის მმართველობა ცდილობს სტაბილურობის აღდგენას ბაშარ ალ-ასადის თითქმის 25-წლიანი რეპრესიული მმართველობის დასრულების შემდეგ, როდესაც ის 2024 წლის ბოლოს თანამდებობიდან გადააყენეს.
ასადის დაცემის შემდეგ, ისრაელმა დაარღვია 1974 წლის ძალების გამიჯვნის შეთანხმება სირიის გოლანის მაღლობებზე არსებული დემილიტარიზებული ბუფერული ზონის ხელში ჩაგდებით და გააფართოვა ოკუპაცია.
ისრაელმა ასევე განახორციელა ასობით საჰაერო თავდასხმა სირიის სამხედრო პუნქტებზე, საბრძოლო თვითმფრინავებზე, სარაკეტო სისტემებსა და საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე.