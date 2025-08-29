Microsoft-მა კიდევ ორი თანამშრომელი გაათავისუფლა, რომლებიც მის კამპუსში გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ, რათა ღაზაში მიმდინარე გენოციდის ფონზე კომპანიის ისრაელთან კავშირები გაეპროტესტებინათ.
საპროტესტო ჯგუფმა „No Azure for Apartheid“ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ანა ჰეტლმა და რიკი ფამელიმ სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ხმოვანი შეტყობინებები მიიღეს.
ხუთშაბათს გავრცელებულ დამატებით განცხადებაში ჯგუფმა კიდევ ორი თანამშრომლის, ნისრინ ჯარადატის და ჯულიუს შანის, გათავისუფლების შესახებ განაცხადა. ეს თანამშრომლები იმ მომიტინგეებს შორის იყვნენ, რომლებმაც Microsoft-ის გენერალურ ცენტრთან ბანაკი გაშალეს.
Microsoft-მა განაცხადა, რომ გათავისუფლება კომპანიის პოლიტიკის სერიოზულ დარღვევებს მოჰყვა. ხუთშაბათის განცხადებაში კომპანიამ განაცხადა, რომ კამპუსში ბოლო დროს გამართულმა საპროტესტო აქციებმა „უსაფრთხოების სერიოზული პრობლემები შექმნა“.
„No Azure for Apartheid“, რომელსაც Microsoft-ის Azure-ს პროგრამული უზრუნველყოფის სახელი დაერქვა, კომპანიისგან ისრაელთან კავშირების გაწყვეტას და პალესტინელებისთვის კომპენსაციის გადახდას მოითხოვს.
„ჩვენ აქ ვართ, რადგან Microsoft-ი აგრძელებს ისრაელისთვის გენოციდის ჩასადენად საჭირო ინსტრუმენტების მიწოდებას, ამავდროულად, საკუთარი თანამშრომლები ამ რეალობის შესახებ შეცდომაში შეჰყავს“, - განაცხადა ანა ჰეტლმა.
ჰეტლი და ფამელი იმ შვიდ მომიტინგეს შორის იყვნენ, რომლებიც სამშაბათს კომპანიის თავმჯდომარის, ბრედ სმიტის ოფისის დაკავების შემდეგ დააკავეს. დანარჩენი ხუთი Microsoft-ის ყოფილი თანამშრომელი და კომპანიის გარეთ მყოფი პირები იყვნენ.
თანამედროვე ომი
ამ თვეში გამოქვეყნებულმა ერთობლივმა მედიაგამოძიებამ აჩვენა, რომ ისრაელის სამხედრო სათვალთვალო სააგენტომ Microsoft-ის Azure-ის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოიყენა ისრაელის მიერ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროსა და ბლოკადაში მყოფ ღაზაში მცხოვრები პალესტინელების მიერ განხორციელებული უამრავი მობილური ტელეფონის ზარის ჩანაწერების შესანახად.
The Guardian-ის, ისრაელ-პალესტინის გამოცემა +972 Magazine-ის და ებრაულენოვანი გამოცემა Local Call-ის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ისრაელი Microsoft-ის ღრუბლოვან სისტემას ეყრდნობოდა პალესტინელების ფართომასშტაბიანი თვალთვალის განსახორციელებლად.
საპასუხოდ, Microsoft-მა გამოაცხადა, რომ გამოძიების ჩასატარებლად იურიდიულ ფირმას Covington & Burling LLP დაიქირავებს.
Microsoft-ის სხვა თანამშრომლებმაც გააპროტესტეს კომპანიის კავშირები ისრაელთან.
აპრილში, Microsoft-ის ხელოვნური ინტელექტის აღმასრულებელ დირექტორს, მუსტაფა სულეიმანის გამოსვლა, ტექნოლოგიური კომპანიის 50 წლის იუბილეს აღნიშვნის დროს, პრო-პალესტინელმა მომიტინგე თანამშრომელმა შეაწყვეტინა, კომპანიის ისრაელთან კავშირების მოტივით. ეს თანამშრომელი და კიდევ ერთი თანამშრომელი, რომელმაც პროტესტს ორგანიზება გაუწია, შემდგომში სამსახურიდან გაათავისუფლეს.
ისრაელის მიერ ღაზაში განხორციელებული ხოცვა-ჟლეტის შედეგად შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის გაღრმავებისა და მშიერი პალესტინელების, მათ შორის ბავშვების, კადრები გლობალურ აღშფოთებას იწვევს, რის გამოც კომპანიები და საგანმანათლებლო დაწესებულებები ისრაელთან კავშირების გამო პროტესტის წინაშე დგანან.
2023 წლის ოქტომბრიდან ბლოკირებული ღაზის ტერიტორიაზე ისრაელმა დაახლოებით 63 000 პალესტინელი, ძირითადად ქალები და ბავშვები, მოკლა.
ხოცვა-ჟლეტამ რეგიონის დიდი ნაწილი ნანგრევებად აქცია და თითქმის მთელი მოსახლეობა იძულებით გადაადგილებულ პირად აქცია.