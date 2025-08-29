"ნიუ-იორკ თაიმსის" ინფორმაციით, ისრაელის გეგმები ღაზის ქალაქის ოკუპაციის შესახებ სულ უფრო მეტ სირთულეებს აწყდება, რადგან ორწლიანი ომის შემდეგ უფრო მეტი რეზერვისტი უარს ამბობს სამსახურში გამოცხადებაზე, დაღლილობისა და იმედგაცრუების მოტივით.
ისრაელის სამხედრო კაბინეტმა 8 აგვისტოს დაამტკიცა ღაზის ქალაქის ოკუპაციის გეგმა, რომელიც მოიცავს დაახლოებით მილიონი პალესტინელის სამხრეთისკენ იძულებით გადაადგილებას, ქალაქის ბლოკადას და ქალაქში შესვლას მიმდინარე თავდასხმების შემდეგ.
არმია გეგმავს 60 000 დამატებითი რეზერვისტის მობილიზებას და 20 000 ჯარისკაცის სამსახურის ვადის გახანგრძლივებას.
თუმცა, ოფიციალურ პირებს აქვთ გაურკვევლობა იმის შესახებ, თუ რამდენმა ადამიანმა შეიძლება რეალურად შეასრულოს სამსახური, მონაწილეობის სტაბილური შემცირების გამო.
მინიმუმ ორმა ჯარისკაცმა განაცხადა, რომ მათი კოლეგების 40-დან 50 პროცენტამდე არ გამოცხადდა სამსახურში, ხოლო ათეულამდე ოფიცერმა და ჯარისკაცმა ისაუბრეს პირადი შემადგენლობის ნაკლებობის მქონე ქვედანაყოფებზე.
ერთმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ მისი 100-კაციანი ქვედანაყოფი 60 კაცამდე შემცირდა, ხოლო მეორემ განაცხადა, რომ მისმა გუნდმა ბოლო მობილიზაციის მოწოდებას მხოლოდ ნახევარმა უპასუხა.
გაზეთის ინფორმაციით, ისრაელის სამხედრო მეთაურმა, გენერალ-ლეიტენანტმა ეიალ ზამირმა, პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ხოცვა-ჟლეტის გაფართოების გადაწყვეტილება გააპროტესტა ნაწილობრივ რეზერვისტების მზადყოფნის შესახებ შეშფოთების გამო.
თავდაპირველად, მოხალისეების მონაწილეობით, რეზერვისტების გამოცხადების მაჩვენებელი 100 პროცენტს აჭარბებდა.
თუმცა, გახანგრძლივებული ხოცვა-ჟლეტა ზეწოლას ახდენს ოჯახებზე, კარიერაზე და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.
ზოგიერთმა რეზერვისტმა დაიწყო დავალებაზე უარის თქმა იდეოლოგიური მიზეზებით და ამტკიცებს, რომ ომმა მიმართულება დაკარგა ან "აღარ არის სამართლიანი".
სარეზერვო კაპიტანმა რონ ფაინერმა 25 დღე მიიღო პატიმრობა იმის გამო, რომ უარი თქვა განლაგებაზე და ამტკიცებდა, რომ მთავრობა კონფლიქტს ახანგრძლივებს, "თუნდაც ეს ნიშნავდეს მძევლების მიტოვებას".
გაღიზიანება ასევე იზრდება ულტრა-ორთოდოქსული სტუდენტებისთვის სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების მინიჭების გამო და რეზერვისტები გრძნობენ, რომ უსამართლო ტვირთი აკისრიათ.