ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კაია კალასმა შაბათს განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის გამო ევროკავშირის ტერიტორიაზე გაყინული რუსული აქტივების დაბრუნებაზე ფიქრიც კი შეუძლებელია, სანამ მოსკოვი საომარ რეპარაციებს არ გადაიხდის.
კოპენჰაგენში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას კალასმა განაცხადა: "თუნდაც ცეცხლის შეწყვეტის ან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში, თუ რუსეთი რეპარაციებს არ გადაიხდის, რუსული აქტივების დაბრუნება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია".
ევროკავშირი აცხადებს, რომ უკრაინაში შეჭრის გამო მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების ფარგლებში, ბლოკის საზღვრებში დაახლოებით 210 მილიარდი ევროს (245,85 მილიარდი დოლარი) ღირებულების რუსული აქტივია გაყინული.
უკრაინა და პოლონეთი, ისევე როგორც ზოგიერთი ევროკავშირის ქვეყანა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების ჩათვლით, მოითხოვენ ევროკავშირის მიერ ამ აქტივების კონფისკაციას და მათი კიევის მხარდასაჭერად გამოყენებას.
თუმცა, ამ მოწოდებებს ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები, როგორიცაა საფრანგეთი და გერმანია, ისევე როგორც ბელგია, რომელსაც აქტივების უმეტესობა აქვს განთავსებული.
ეს ქვეყნები აცხადებენ, რომ ევროკავშირმა უკვე გამოყო ამ აქტივებიდან მომავალში მიღებული მოგება უკრაინის მხარდასაჭერად და რომ აქტივების კონფისკაციას შესაძლოა იურიდიული საფუძველი არ ჰქონდეს.
დიპლომატები აცხადებენ, რომ დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ამ სახსრების გამოყენება უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ, უკვე დაიწყო.