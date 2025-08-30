ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
1 მინიმალური კითხვა
სანამ რუსეთი უკრაინას რეპარაციებს არ გადაუხდის, შესაძლოა რუსეთს გაყინული აქტივები არ დაუბრუნდეს
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, კაია კალასმა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთის ევროკავშირში გაყინული აქტივები უკრაინისთვის რეპარაციების გადახდის გარეშე არ დაბრუნდება.
სანამ რუსეთი უკრაინას რეპარაციებს არ გადაუხდის, შესაძლოა რუსეთს გაყინული აქტივები არ დაუბრუნდეს
/ AP
30 აგვისტო 2025

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კაია კალასმა შაბათს განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის გამო ევროკავშირის ტერიტორიაზე გაყინული რუსული აქტივების დაბრუნებაზე ფიქრიც კი შეუძლებელია, სანამ მოსკოვი საომარ რეპარაციებს არ გადაიხდის.

კოპენჰაგენში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას კალასმა განაცხადა: "თუნდაც ცეცხლის შეწყვეტის ან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში, თუ რუსეთი რეპარაციებს არ გადაიხდის, რუსული აქტივების დაბრუნება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია".

ევროკავშირი აცხადებს, რომ უკრაინაში შეჭრის გამო მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების ფარგლებში, ბლოკის საზღვრებში დაახლოებით 210 მილიარდი ევროს (245,85 მილიარდი დოლარი) ღირებულების რუსული აქტივია გაყინული.

უკრაინა და პოლონეთი, ისევე როგორც ზოგიერთი ევროკავშირის ქვეყანა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების ჩათვლით, მოითხოვენ ევროკავშირის მიერ ამ აქტივების კონფისკაციას და მათი კიევის მხარდასაჭერად გამოყენებას.

რეკომენდებული

თუმცა, ამ მოწოდებებს ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები, როგორიცაა საფრანგეთი და გერმანია, ისევე როგორც ბელგია, რომელსაც აქტივების უმეტესობა აქვს განთავსებული.

ეს ქვეყნები აცხადებენ, რომ ევროკავშირმა უკვე გამოყო ამ აქტივებიდან მომავალში მიღებული მოგება უკრაინის მხარდასაჭერად და რომ აქტივების კონფისკაციას შესაძლოა იურიდიული საფუძველი არ ჰქონდეს.

დიპლომატები აცხადებენ, რომ დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ამ სახსრების გამოყენება უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ, უკვე დაიწყო.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us