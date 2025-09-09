ნეპალმა სოციალური მედიის აკრძალვა მოხსნა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციებს 19 ადამიანი ემსხვერპლა, განაცხადა მთავრობის მინისტრმა.
მინისტრთა კაბინეტის სპიკერმა და კომუნიკაციებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მინისტრმა, პრიტჰვი სუბა გურუნგმა სამშაბათს გამოაცხადა, რომ სოციალური მედიის აკრძალვა, რომელიც გასულ კვირას შევიდა ძალაში, გაუქმდა.
გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ფართოდ გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ გამართულ "Z თაობის" აქციებზე 19 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. აქციები სოციალური მედიის აკრძალვის საპასუხოდ დაიწყო.
Reuters-თან საუბრისას გურუნგმა თქვა: "ჩვენ გავაუქმეთ გადაწყვეტილება სოციალური მედიის პლატფორმების დახურვის შესახებ. ისინი ახლა მუშაობენ."
პრემიერ-მინისტრმა კ.პ. შარმა ოლიმ გამოთქვა მწუხარება ძალადობის გამო, რომელიც "სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების შეღწევის" შედეგად მოხდა. ოლიმ განაცხადა, რომ დაღუპულთა ოჯახებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ, ხოლო დაშავებულებს მკურნალობა უფასოდ ჩაუტარდებათ.
ორშაბათს ღამით გაკეთებულ განცხადებაში ოლიმ თქვა: "15 დღის განმავლობაში შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის მიზეზებს, შეაფასებს დანაკარგებს და შეიმუშავებს ზომებს, რათა მომავალში ასეთი შემთხვევები არ განმეორდეს."
"Z თაობის" აქციები
ჰიმალაის ქვეყნის სხვა ქალაქებში გავრცელებული საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები მათ „Z თაობის პროტესტებს“ უწოდებენ. მათი თქმით, საპროტესტო აქციები ასახავს ახალგაზრდების აღშფოთებას მთავრობის მიერ კორუფციასთან ბრძოლისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდის უუნარობის გამო.
გასულ კვირას მიღებულმა აკრძალვის გადაწყვეტილებამ დაბლოკა წვდომა ბევრ სოციალურ მედია პლატფორმაზე, მათ შორის Facebook-ზეც. ამ გადაწყვეტილებამ ახალგაზრდებში აღშფოთება გამოიწვია.
ხელისუფლების განცხადებით, აკრძალვა მიმართული იყო იმ სოციალური მედიის პლატფორმებისკენ, რომლებიც არ იყვნენ რეგისტრირებულნი მთავრობაში, რაც ყალბი პირადობის მოწმობების, დეზინფორმაციისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილი იყო. ნეპალის მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ გააკრიტიკა გადაწყვეტილება.