ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
2 მინიმალური კითხვა
ნეპალში სოციალური მედიის აკრძალვა მოხსნილია, საპროტესტო აქციის დროს დაღუპულთა რიცხვი 19-მდე გაიზარდა
აკრძალვის გამო დაწყებულ საპროტესტო აქციებს სულ მცირე 19 ადამიანი ემსხვერპლა და 100-ზე მეტი დაშავდა.
ნეპალში სოციალური მედიის აკრძალვა მოხსნილია, საპროტესტო აქციის დროს დაღუპულთა რიცხვი 19-მდე გაიზარდა
/ Reuters
9 სექტემბერი 2025

ნეპალმა სოციალური მედიის აკრძალვა მოხსნა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციებს 19 ადამიანი ემსხვერპლა, განაცხადა მთავრობის მინისტრმა.

მინისტრთა კაბინეტის სპიკერმა და კომუნიკაციებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მინისტრმა, პრიტჰვი სუბა გურუნგმა სამშაბათს გამოაცხადა, რომ სოციალური მედიის აკრძალვა, რომელიც გასულ კვირას შევიდა ძალაში, გაუქმდა.

გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ფართოდ გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ გამართულ "Z თაობის" აქციებზე 19 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. აქციები სოციალური მედიის აკრძალვის საპასუხოდ დაიწყო.

Reuters-თან საუბრისას გურუნგმა თქვა: "ჩვენ გავაუქმეთ გადაწყვეტილება სოციალური მედიის პლატფორმების დახურვის შესახებ. ისინი ახლა მუშაობენ."

პრემიერ-მინისტრმა კ.პ. შარმა ოლიმ გამოთქვა მწუხარება ძალადობის გამო, რომელიც "სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების შეღწევის" შედეგად მოხდა. ოლიმ განაცხადა, რომ დაღუპულთა ოჯახებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ, ხოლო დაშავებულებს მკურნალობა უფასოდ ჩაუტარდებათ.

რეკომენდებული

ორშაბათს ღამით გაკეთებულ განცხადებაში ოლიმ თქვა: "15 დღის განმავლობაში შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის მიზეზებს, შეაფასებს დანაკარგებს და შეიმუშავებს ზომებს, რათა მომავალში ასეთი შემთხვევები არ განმეორდეს."

"Z თაობის" აქციები

ჰიმალაის ქვეყნის სხვა ქალაქებში გავრცელებული საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები მათ „Z თაობის პროტესტებს“ უწოდებენ. მათი თქმით, საპროტესტო აქციები ასახავს ახალგაზრდების აღშფოთებას მთავრობის მიერ კორუფციასთან ბრძოლისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდის უუნარობის გამო.

გასულ კვირას მიღებულმა აკრძალვის გადაწყვეტილებამ დაბლოკა წვდომა ბევრ სოციალურ მედია პლატფორმაზე, მათ შორის Facebook-ზეც. ამ გადაწყვეტილებამ ახალგაზრდებში აღშფოთება გამოიწვია.

ხელისუფლების განცხადებით, აკრძალვა მიმართული იყო იმ სოციალური მედიის პლატფორმებისკენ, რომლებიც არ იყვნენ რეგისტრირებულნი მთავრობაში, რაც ყალბი პირადობის მოწმობების, დეზინფორმაციისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილი იყო. ნეპალის მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ გააკრიტიკა გადაწყვეტილება.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us