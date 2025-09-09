ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, სამშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში, მოუწოდა რუსეთს დაასრულოს ომი უკრაინაში და დაბრუნდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დასავლეთი ერთსულოვანია კიევისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიწოდების საკითხში.
ევროპის პარლამენტის საზაფხულო არდადეგების შემდეგ პირველ გენერალურ სესიაზე გამოსვლისას, კაია კალასმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს "არანაირი ინტერესი არ აქვს მშვიდობის მიმართ და ომს არ შეწყვეტს, თუ ამის იძულებას არ მოახდენენ".
კალასმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა და მისმა წევრმა ქვეყნებმა 2022 წელს ომის დაწყებიდან უკრაინას დაახლოებით 169 მილიარდი ევროს ფინანსური დახმარება გაუწიეს, რომლის 63 მილიარდი ევრო სამხედრო დახმარება იყო და დასძინა: "მხოლოდ წელს წევრი ქვეყნები, ოდესმე არსებულზე მეტს, 25 მილიარდ ევროს გაიღებენ. მათ უკვე მიაწოდეს 2 მილიონი საბრძოლო მასალის მიზნის 80%. ოქტომბრამდე ამ მაჩვენებლის 100%-მდე გაზრდას ვგეგმავთ".
კალასმა ხაზი გაუსვა, რომ დასავლელი მოკავშირეები შეთანხმებულები არიან გრძელვადიანი უსაფრთხოების ვალდებულებების საკითხზე და თქვა: "დასავლეთი ერთსულოვანია უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიწოდების საკითხში. ამჟამად მოხალისეთა კოალიციის მხრიდან სერიოზული ვალდებულებებია მაგიდაზე".
კალასმა გაიხსენა, რომ 4 სექტემბერს, კოალიციის პარიზში შეხვედრიდან ერთი დღის შემდეგ, პუტინმა დასავლეთის ადგილზე ყოფნის, მათ შორის სამშვიდობო ძალების წინააღმდეგ თავდასხმებით დაიმუქრა და გააფრთხილა: „ეს რუსეთის მხრიდან დაძაბულობის სერიოზულ ესკალაციას წარმოადგენს და პირდაპირ ძირს უთხრის ევროპულ უსაფრთხოებას“. მან დასძინა: „ჩვენი გზავნილი რუსეთისთვის მარტივია: ამ ომში გამარჯვება შეუძლებელია. დატოვეთ ბრძოლის ველი და უკრაინასთან დაჯექით“.
უკრაინის ევროპულ მიზნებზე საუბრისას, კალასმა მოუწოდა ბლოკს, წინ წაეწია გაწევრიანების მოლაპარაკებები: "უკრაინამ, ომის შუაგულშიც კი, მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა რეფორმების კუთხით. ახლა დროა დაიწყოს პირველი კლასტერის მოლაპარაკებები".
ფინეთი უარყოფს ტერიტორიულ დათმობებს
თავის მხრივ, ფინეთმა, სამშაბათს, უარყო უკრაინაში დიპლომატიური გადაწყვეტის ფარგლებში რუსეთისთვის რაიმე ტერიტორიული დათმობა და განაცხადა, რომ ასეთი ქმედებები მშვიდობას ვერ მოიტანს, არამედ კიდევ უფრო წაახალისებს რუსეთის "აგრესიას" რეგიონში.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელინა ვალტონენმა ბერლინში ელჩების ყოველწლიურ კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის ბოლო საჰაერო თავდასხმები უკრაინაზე - ომის დაწყებიდან ყველაზე სასტიკი - ნათლად აჩვენებს, რომ რუსეთი არ არის მზად არც ცეცხლის შეწყვეტისთვის და არც მოლაპარაკებებისთვის.
"თუ მოლაპარაკებებს უკრაინის ტერიტორიის ნაწილი ან სუვერენიტეტის ელემენტები შეეწირება, ჩვენ ძირეულ პრობლემას ვერ გადავჭრით, არამედ პირიქით, პოტენციურად გავაღრმავებთ რუსეთის აგრესიას", - გააფრთხილა ვალტონენმა და დასძინა: "რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ევროპის მასშტაბით აწარმოებს ჰიბრიდულ ომს არჩევნებში ჩარევით, საჰაერო მიმოსვლის GPS სისტემების დაზიანებითა და ბალტიის ზღვის რეგიონში ჩრდილოვანი ფლოტის განლაგებით. პრობლემა პუტინთან უკრაინის ზიანის ხარჯზე ვერ გადაწყდება".
ვალტონენმა განაცხადა, რომ დასავლურმა ქვეყნებმა უნდა გააგრძელონ უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერა, სტრატეგიულად შეზღუდონ რუსეთის ამბიციები და შეზღუდონ მოსკოვის არჩევანი უფრო მკაცრი სავაჭრო და ეკონომიკური სანქციების დაწესებით და რუსეთის ევროკავშირის შიდა ბაზარზე განხორციელებულ ყველა ექსპორტზე საბაჟო გადასახადების დაწესებით.