საბერძნეთის სანაპიროებთან მომხდარი 5,2 მაგნიტუდის მიწისძვრა ათენში იგრძნობოდა
მიწისძვრის ეპიცენტრი სანაპირო ზოლის, ნეა სტირას სანაპიროდან ოთხ კილომეტრში დაფიქსირდა, თუმცა მსხვერპლის ან ზარალის შესახებ პირველადი მონაცემებით შეტყობინება არ გავრცელებულა.
/ Reuters
9 სექტემბერი 2025

ხელისუფლების განცხადებით, საბერძნეთის ევბეის კუნძულის სიახლოვეს 5,2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, ბიძგები ათენშიც ძლიერად იგრძნობოდა.

ათენის ეროვნული ობსერვატორიის გეოდინამიკის ინსტიტუტის მიერ სამშაბათს დილით გაკეთებული განცხადების თანახმად, მიწისძვრა ადგილობრივი დროით 00:30 საათზე (GMT 21:30) დედაქალაქ ათენიდან 45 კილომეტრში, ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ზღვაში დაფიქსირდა.

ინსტიტუტმა განაცხადა, რომ მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა საბერძნეთის სიდიდით მეორე კუნძულის, ევბეის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სანაპირო ზოლის, ნეა სტირას სანაპიროდან ოთხ კილომეტრში.

პირველადი მონაცემებით, მსხვერპლი და ზარალი არ არის.

ახლომდებარე ქალაქ მარათონის მერმა, სტერგიოს ცირკასმა სატელევიზიო არხ ERT -ს განუცხადა, რომ მიწისძვრა "ძალიან ძლიერად" იგრძნობოდა.

სეისმურად აქტიური რეგიონი

მაისში კუნძულ კრეტას სიახლოვეს 6,1 მაგნიტუდის სიმძლავრის ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, ბიძგები ათენში, ასევე ეგვიპტეშიც იგრძნობოდა.

იანვარსა და თებერვალში კი ეგეოსის ზღვაში მდებარე კუნძულმა სანტორინმა, რომელიც საბერძნეთის მნიშვნელოვანი ტურისტული მიმართულებაა, არაჩვეულებრივი სეისმური აქტივობა განიცადა. ათასობით განმეორებითი ბიძგის გამო ათასობით მცხოვრები იძულებული გახდა დაეტოვებინა კუნძული, თუმცა მოგვიანებით უკან დაბრუნდნენ.

საბერძნეთში, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ტექტონიკური რღვევის მრავალი ზოლზე მდებარეობს, რეგულარულად ხდება მიწისძვრები. ქვეყანაში ბოლო მსხვერპლით დასრულებული მიწისძვრა 2020 წლის ოქტომბერში ეგეოსის ზღვაში, კუნძულ სამოსზე მოხდა. 7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად სამოსში ორი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო იზმირში - 100-ზე მეტი.

