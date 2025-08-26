ირანისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა განიხილეს ირანის ბირთვული პროგრამა, მას შემდეგ, რაც ევროპული ქვეყნები დაიმუქრნენ, რომ 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების ჩაშლის გამო თეირანს სანქციებს კვლავ დაუწესებენ.
დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ განაცხადეს, რომ თუ ირანი არ დათანხმდება ურანის გამდიდრების შეზღუდვას და არ განაახლებს თანამშრომლობას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (აესს) ინსპექტორებთან, ისინი აამოქმედებენ „საპასუხო მექანიზმს“ შეთანხმებით გაუქმებული გაეროს სანქციების აღსადგენად.
ირანული სახელმწიფო მედიის ცნობით, ირანი სამშაბათს ჟენევაში ევროპულ სამეულთან მოლაპარაკებებს გამართავს.
კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორშაბათს სატელეფონო საუბარი გამართა ირანის პრეზიდენტთან, მასუდ პეზეშკიანთან, რა დროსაც „განიხილეს ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებული ვითარება“.
ირანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, პეზეშკიანმა მადლობა გადაუხადა პუტინს ირანის „გამდიდრების უფლების“ მხარდაჭერისთვის და განაცხადა, რომ ირანი „არასდროს ისახავდა და არასდროს დაისახავს მიზნად ბირთვული იარაღის შექმნას“.
ორმა ქვეყანამ გააძლიერა პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური კავშირები უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის დროს.
ირანი რეგულარულად ცდილობდა თავისი პოზიციის კოორდინირებას როგორც რუსეთთან, ასევე ჩინეთთან, მიმდინარე დაპირისპირებისას აშშ-სა და ევროპასთან მნიშვნელოვანი ბირთვული მოლაპარაკებების წინ.
რუსულმა გაზეთმა „კომერსანტმა“ ორშაბათს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მოსკოვი ეწინააღმდეგება „საპასუხო“ სანქციების იდეას.
გაზეთმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე დაყრდნობით დაწერა: „დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის მუქარა, რომ აამოქმედონ მექანიზმი ირანის წინააღმდეგ ადრე შეჩერებული გაეროს სანქციების აღსადგენად, სერიოზული დესტაბილიზაციის ფაქტორია“.
რუსეთი არის ერთ-ერთი მხარე 2015 წლის ერთობლივი ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმისა (JCPOA), რომელმაც ირანს ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციები მოუხსნა.
თეირანი ამტკიცებს, რომ შეთანხმების საპასუხო პუნქტის გამოყენება უკანონოა და ევროპელებს ადანაშაულებს შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაში.
ირანმა წელს ისრაელთან 12-დღიანი ომის შემდეგ შეაჩერა თანამშრომლობა გაეროს ბირთვულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციასთან, მიზეზად კი დაასახელა ის, რომ აესს-მ არ დაგმო ისრაელისა და აშშ-ის თავდასხმები მის ბირთვულ ობიექტებზე.