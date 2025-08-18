აშშ-ის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, ტომ ბარაკმა, მოუწოდა ისრაელს, შეასრულოს ლიბანთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და გააფრთხილა, რომ მიმდინარე შეფერხებები მყიფე სტაბილურობის პროცესის შერყევის რისკს ქმნის.
ორშაბათს, ბეირუთში ლიბანის პრეზიდენტ მიშელ აუნთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებაში ბარაკმა თქვა: „ვფიქრობ, ლიბანის მთავრობამ თავისი წილი შეასრულა. მათ პირველი ნაბიჯი გადადგეს. ახლა რაც გვჭირდება, ისრაელის მიერ ამ ურთიერთშეთანხმების დაცვაა“.
ნოემბერში, ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის გამანადგურებელი ომის შემდეგ მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ითვალისწინებდა ლიბანის მიერ შეიარაღებული დაჯგუფებების განიარაღების პროცესის დაწყებას და შეიარაღებული ძალების უფლებამოსილების მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებით შემოფარგვლას.
სანაცვლოდ, ისრაელს სამხრეთ ლიბანიდან თავისი ჯარები სრულად უნდა გაეყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ ბეირუთმა განიარაღების პროცესი დაიწყო, ისრაელი, თებერვალში ამოწურული გახანგრძლივებული ვადის მიუხედავად, კვლავ ინარჩუნებს სამხედრო წარმომადგენლობას ხუთ სასაზღვრო პუნქტზე, რომლებსაც სტრატეგიულად მიიჩნევს.
საგზაო რუკა
ლიბანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, ბარაკს, რომელიც ამავდროულად აშშ-ის ელჩია თურქეთში, შეხვედრებზე თან ახლდნენ ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მორგან ორტაგუსი და აშშ-ის სხვა ოფიციალური პირები.
ბარაკის ეს ვიზიტი ივნისის შემდეგ ლიბანში განხორციელებული მეოთხე ვიზიტია, რომელიც ვაშინგტონის მცდელობების ნაწილია, გაამყაროს ცეცხლის შეწყვეტა და წინ წაწიოს უფრო ფართო მასშტაბიანი სტაბილურობის საგზაო რუკა.
სტაბილურობის საგზაო რუკა, რომელიც ლიბანის მინისტრთა კაბინეტმა ამ თვის დასაწყისში დაამტკიცა, ითვალისწინებს 1989 წლის ტაიფის შეთანხმების შესრულებას, ლიბანის ტერიტორიაზე სრული სახელმწიფო სუვერენიტეტის დამყარებას და ომისა და მშვიდობის შესახებ გადაწყვეტილებების მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ მიღებას.
აღნიშნული გეგმა ადასტურებს საერთაშორისო შეთანხმებების, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს 1701-ე რეზოლუციის შესრულებას, რომელმაც 2006 წელს ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის კონფლიქტი დაასრულა.
ჰეზბოლა იარაღის დაყრაზე უარს ამბობს
ლიბანის მთავრობის განიარაღების გეგმას მწვავე წინააღმდეგობით შეხვდა ჰეზბოლა, რომელიც კატეგორიულ უარს ამბობს შეიარაღების დათმობაზე. პრემიერ-მინისტრმა ნავაფ სალამმა განაცხადა, რომ დაჯგუფება „სამოქალაქო ომის მიუღებელი, ფარული მუქარით“ გამოვიდა.
ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის ტრანსსასაზღვრო შეტაკებები 2023 წლის ოქტომბერში დაიწყო და 2024 წლის სექტემბრისთვის სრულმასშტაბიან ომში გადაიზარდა. კონფლიქტის შედეგად 4 ათასზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ჰეზბოლას ლიდერი ჰასან ნასრალა, დაიღუპა, ხოლო დაახლოებით 17 ათასი ადამიანი დაიჭრა.
მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის შეწყვეტამ ყველაზე მწვავე შეტაკებები შეაჩერა, ისრაელი თითქმის ყოველდღიურ თავდასხმებს აგრძელებს და აცხადებს, რომ სამიზნეს სამხრეთ ლიბანში ჰეზბოლას აქტივობები წარმოადგენს.
აშშ-ის სპეციალური წარმომადგენლის, ტომ ბარაკის, მისია მიზნად ისახავს ომის განახლების თავიდან აცილებას მხარეების იძულებით, დაიცვან შეთანხმება.